В Ровеньках сигареты меняли на конфеты
Ровеньковские активисты провели акцию «День без табака», в рамках которой меняли сигареты на конфеты, рассказывая горожанам о вреде пагубной привычки.
Об этом сообщает пресс-служба администрация города Ровеньки.
«В преддверии Всемирного дня отказа от табака в городе Ровеньки состоялась акция «День без табака», целью которой являлась пропаганда здорового образа жизни среди жителей города», — говорится в сообщении.
Представители Молодежного совета при администрации Ровеньков и сектора спорта и молодежи отдела культуры, спорта и молодежи мэрии раздали горожанам буклеты о вреде курения и влиянии на организм пагубной привычки.
«Участники акции предлагали курящим людям отказаться хотя бы на один день от курения и раздавали прохожим конфеты в качестве альтернативы и замены курения», — рассказали в администрации Ровеньков.
Всемирный день без табака провозглашен в 1988 году Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) на 42-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и отмечается ежегодно 31 мая. Красота и здоровье - Сегодня, 14:23 59
Об этом сообщает пресс-служба администрация города Ровеньки.
«В преддверии Всемирного дня отказа от табака в городе Ровеньки состоялась акция «День без табака», целью которой являлась пропаганда здорового образа жизни среди жителей города», — говорится в сообщении.
Представители Молодежного совета при администрации Ровеньков и сектора спорта и молодежи отдела культуры, спорта и молодежи мэрии раздали горожанам буклеты о вреде курения и влиянии на организм пагубной привычки.
«Участники акции предлагали курящим людям отказаться хотя бы на один день от курения и раздавали прохожим конфеты в качестве альтернативы и замены курения», — рассказали в администрации Ровеньков.
Всемирный день без табака провозглашен в 1988 году Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) на 42-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и отмечается ежегодно 31 мая. Красота и здоровье - Сегодня, 14:23 59
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