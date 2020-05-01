ВСУ препятствовали работе БПЛА ОБСЕ в районе Светлодарска и Золотого – Народная милиция

Киевские силовики использовали средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для препятствования работе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе Светлодарска и Золотого. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Мы продолжаем фиксировать активизацию средств РЭБ ВСУ в районах населенных пунктов Светлодарск и Золотое, где маневренные группы 20-го батальона РЭБ препятствуют работе БПЛА СММ ОБСЕ в зонах ответственности 30-й и 24-й бригад ВСУ", - сказал Осадчий.

Он подчеркнул, что подобными провокациями в отношении международных наблюдателей украинская сторона открыто демонстрирует свое нежелание выполнять Минские соглашения, "не боясь осуждения со стороны мирового сообщества".

Ранее Осадчий сообщал, что киевские силовики обстреляли блокпост Народной милиции ЛНР в районе Золотого в присутствии наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, а также с помощью ударного беспилотного летательного аппарата пытались атаковать патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, работавший в районе участка разведения сил и средств у Золотого.

Он также информировал, что киевские силовики с помощью комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) пытались помешать работе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ для сокрытия гаубиц, расположенных у села Катериновка Попаснянского района.

Официальный представитель Народной милиции отмечал, что ВСУ усилили деятельность по препятствованию работе БПЛА ОБСЕ в зоне "ООС".

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

30 мая — Луганск