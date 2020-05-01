Арткорректировщики прибыли в зону "ООС" для подготовки провокаций – Народная милиция

Прошедшие переподготовку по корректировке артиллерийского огня два расчета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) прибыли в зону ответственности одной из бригад ВСУ в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") для подготовки провокационных обстрелов жилых районов ЛНР. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что "командование ВСУ не оставляет попыток дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения".

"В этих целях командование оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" направило в зону ответственности 25-й бригады ВСУ два расчёта БПЛА, прошедших переподготовку по корректировке артиллерийского огня на базе 184-го учебного центра ВСУ во Львовской области", - сообщил Осадчий.

"Во взаимодействии со спецгруппой 8-го полка сил специальных операций, о которых мы сообщали ранее, расчётам поставлена задача обеспечить провокационные обстрелы жилых районов населенных пунктов Республики с целью провоцирования ответного огня со стороны Народной милиции", - уточнил представитель оборонного ведомства Республики.

Он рассказал, что "кроме того операторы БПЛА должны осуществлять видеофиксацию работы снайперских пар, в задачу которых входит совершение обстрелов военнослужащих и мирных жителей, кадры которых сотрудники 72-го центра информационно-психологических операций планируют распространить через подконтрольные СМИ и социальные сети для обвинения Народной милиции".

"Хотим напомнить украинским военнослужащим о неотвратимости возмездия: ни один ваш выстрел не останется безнаказанным! За каждую выпущенную в сторону Республики пулю вас ждет соизмеримый ответ", - предупредил представитель оборонного ведомства ЛНР.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

30 мая — Луганск