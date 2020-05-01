Луганская филармония в рамках проекта "Искусство дома" записала в мае девять концертов (ФОТО)

Луганская академическая филармония в рамках культурологического проекта "#Искусство дома" записала в мае девять концертных программ. Об этом сообщили в отделе информационной политики и рекламы учреждения культуры."Луганская академическая филармония в рамках реализации культурологического проекта "#Искусство дома", инициированного Министерством культуры, спорта и молодежи (МКСМ) и Министерством связи и массовых коммуникаций ЛНР, записала новую серию концертных программ с участием ведущих солистов и коллективов филармонии", - говорится в сообщении.В учреждении культуры рассказали, что "в мае состоялись съемки девяти концертных программ"."Академический симфонический оркестр под управлением Александра Щурова подарил поклонникам академического искусства такие программы, как "Балетная музыка Чайковского" и концерт, посвященной 250-летию со дня рождения Бетховена. Ансамбль эстрадной и джазовой музыки Combo (руководитель – Алексей Лисицын) представил творчество великих джазовых композиторов в концертах "Tin Pan Alley. Плаггеры, ставшие легендами" и "Легенды джаза", - уточнили в филармонии.Кроме того, были созданы телеверсии концерта ансамбля песни и танца "Раздолье" "Песни родного края", программ ансамбля танца "Рондо" "Наш Пушкин" и "Витраж в отражении органа" с участием заслуженной артистки Украины Анны Мокровой."Музыкальным подарком для юных телезрителей станет концертная программа камерно-инструментального ансамбля "Киевская Русь" "Алые паруса" с участием ведущих вокалистов филармонии", - анонсировали в учреждении."Майский концертный марафон завершила премьера литературно-музыкальной композиции "Конёк-Горбунок" по сказке Ершова в исполнении академического симфонического оркестра. Музыкальная картина иллюстрирована произведениями Лядова, Бородина и Стравинского. Представление прошло в рамках проекта Московской государственной академической филармонии "Сказки с оркестром". В роли сказочницы выступила народная артистка Украины, народная артистка ЛНР Наталья Коваль", - рассказали в филармонии.Директор учреждения культуры Вера Геций проинформировала, что в июне Луганская филармония продолжит реализацию проекта "#Искусство дома"."В следующем месяце мы отметим День России, сейчас идёт подготовка к праздничному концерту. Также пройдут съемки концертной программы, приуроченной к годовщине начала Великой Отечественной войны. Конечно же, мы не можем оставить без внимания праздник, который в наше время очень актуален – День медицинского работника. Артисты филармонии поздравят всех работников отрасли, от имени всех жителей Республики поблагодарят медиков за их каждодневный нелегкий труд", – уточнила Геций.Она добавила, что в июне особое внимание будет уделено тематическим концертным программам для детей. Это будут концерты академического симфонического оркестра, камерно-инструментального ансамбля "Киевская Русь" и вокалистов музыкального лектория.Напомним, культурологический проект "#Искусство дома" предполагает создание телевизионных версий концертов и спектаклей учреждений культуры Республики с последующей трансляцией в эфире телеканала "Луганск24" Государственной телерадиовещательной компании (ГТРК) ЛНР. В МКСМ отмечали, что проект "имеет своей целью сделать для жителей Республики максимально доступными учреждения культуры в период, когда из-за угрозы распространения новой опасной вирусной инфекции ограничено посещение театров, филармонии, цирка, музеев, библиотек".Реализация проекта началась 8 апреля в Луганской академической филармонии с записи концертной программы к 75-летию Великой Победы.Министр культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР Дмитрий Сидоров сообщал, что ведомство в рамках проекта "#Искусство дома" разместило на своем сайте 28 телевизионных версий концертов, спектаклей и экскурсий, а также других видеоматериалов, подготовленных учреждениями культуры Республики.30 мая — Луганск