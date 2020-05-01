Пьяный сержант ВСУ остался без ноги, подорвавшись на украинской мине – Народная милиция

Пьяный сержант ВСУ остался без ноги, подорвавшись на украинской мине в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"). Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Командование 30-й бригады продолжает цинично скрывать небоевые потери личного состава от общественности и родственников погибших военнослужащих, гибель которых в подавляющем большинстве случаев связана с подрывами на собственных минах", - отметил он.

"Так, по приказу командира первого батальона 30-й бригады (майора) Кибальникова боевики осуществляли установку минно-взрывных заграждений в районе населенного пункта Катериновка. Выделенная для доставки противопехотных мин группа во главе с младшим сержантом Савеном, воспользовавшись отсутствием контроля со стороны командования, употребила спиртные напитки. Сбившись с пути, военнослужащие зашли в зону ответственности соседней роты, где младший сержант Савен подорвался на мине ПМН-2", - сообщил Осадчий.

Он добавил, что "с оторванной стопой, в тяжелом состоянии, боец был доставлен в госпиталь Северодонецка".

Ранее Осадчий сообщал, что небоевые потери оперативно-тактической группировки (ОТГ) ВСУ "Север" с начала мая составили 19 военнослужащих погибшими и 63 ранеными.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

30 мая — Луганск