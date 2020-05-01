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Сегодня через КПВВ «Станица Луганская» был организован переход для нуждающихся. ФОТО

bot Сегодня, 16:0042Новости
Сегодня через КПВВ «Станица Луганская» был организован переход для нуждающихся. ФОТО
Сегодня был организован переход через закрытый из-за ситуации с коронавирусной инфекцией КПВВ «Станица Луганская» в сторону Луганска и на Украину.
Об этом на пункте пропуска сообщила представитель Луганска в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева. Пишет ЛИЦ.
«Сегодня в соответствии достигнутой договоренностью по согласованным спискам были в очередной раз пропущены люди, которые оказались в (сложной) ситуации из-за коронавируса. Были пропущены люди с территории ЛНР и также были пропущены люди с территории Украины», — сообщила Кобцева.
Она отметила, что «на пункте пропуска ЛНР всех прибывших лиц предварительно обследовали фельдшеры скорой помощи и все они на 14 дней помещаются на карантин».
Кобцева отметила, что списки лиц, которым «в срочном порядке необходимо пересечь линию соприкосновения, готовит МИД ЛНР, а содействие в транспортировке людей оказывают МЧС и МВД Республики».
«Следующий пропуск состоится, (после того) как будет достигнута договоренность, лицам (обратившимся в МИД ЛНР) будет сообщено дополнительно при содействии МИД», — проинформировала Кобцева.

Политика - Сегодня, 15:39 53

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