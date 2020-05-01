Со 2 июня запускается поезд № 20 Лисичанск-Киев
Со 2 июня запускается поезд № 20 Лисичанск-Киев
В Луганскую область будет ходить поезд № 20/19 Лисичанск-Киев отправляется 2 июня в 20:30, прибывает в 08:46.
Билеты в вагоны люкс в нем стоят 1317,38 грн, купе — 550,69 грн.
Об этом сообщает «Укрзализниця».
Запустят с 1 июня несколько поездов дальнего следования, которые связывают и Донецкую область со столицей Украины.
В частности, на Донетчину начинают ходить следующие составы:
Поезд № 711/712 Киев-Константиновка отправляется в 06:12, прибывает в 12:46. Билеты в первый класс стоят 1123,50 грн, второй класс — 464,13 грн.
Поезд № 125/126 Киев-Константиновка отправляется 1 июня в 22:20, прибывает в 10:05. Билеты в вагоны люкс стоят 1360,07 грн, купе — 565,54 грн, плацкарт — 311,73 грн.
Поезд № 10/9 Киев-Мариуполь отправляется 2 июня в 19:03, прибывает в 09:47. Билеты в вагоны люкс стоят 1971,54 грн, купе — 805,96 грн, плацкарт — 429,38 грн.
Также с 1 июня на Донбассе возобновляется движение пригородных поездов. Новости Региона - Сегодня, 15:31 79
В Луганскую область будет ходить поезд № 20/19 Лисичанск-Киев отправляется 2 июня в 20:30, прибывает в 08:46.
Билеты в вагоны люкс в нем стоят 1317,38 грн, купе — 550,69 грн.
Об этом сообщает «Укрзализниця».
Запустят с 1 июня несколько поездов дальнего следования, которые связывают и Донецкую область со столицей Украины.
В частности, на Донетчину начинают ходить следующие составы:
Поезд № 711/712 Киев-Константиновка отправляется в 06:12, прибывает в 12:46. Билеты в первый класс стоят 1123,50 грн, второй класс — 464,13 грн.
Поезд № 125/126 Киев-Константиновка отправляется 1 июня в 22:20, прибывает в 10:05. Билеты в вагоны люкс стоят 1360,07 грн, купе — 565,54 грн, плацкарт — 311,73 грн.
Поезд № 10/9 Киев-Мариуполь отправляется 2 июня в 19:03, прибывает в 09:47. Билеты в вагоны люкс стоят 1971,54 грн, купе — 805,96 грн, плацкарт — 429,38 грн.
Также с 1 июня на Донбассе возобновляется движение пригородных поездов. Новости Региона - Сегодня, 15:31 79
Метки: {keywords}