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Лавров: более 25 тысяч россиян не вывезено из-за границы

Sergey Сегодня, 16:1540Новости
Лавров: более 25 тысяч россиян не вывезено из-за границы
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что за границей остаются более 25 тыс. россиян, которые застряли там из-за пандемии коронавируса.
Об этом он сообщил на заседании Совбеза России, передает RT.
По его словам, в ближайшее время планируются около десяти вывозных рейсов.
«Остаются по спискам, которые через оперативный штаб выверяются, 25 200. И сейчас мы планируем около десяти рейсов в ближайшие несколько дней», — сказал Лавров.

14 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что около 16 тыс. россиян вернулись домой вывозными рейсами, организованными в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

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