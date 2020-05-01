"Коммунисты России" поддержали Пригожина пачкой "Доширака"

"Откликаясь все же на ваш крик о помощи, отправляем вам, месье Пригожин, посильную помощь в виде пачки вермишели "Доширак", именуемой в народе "бомж-пакет", и предлагаем простой и действенный способ не умереть с голоду - пойти работать на завод или на стройку. Сейчас стройки понемногу открываются и есть немало объявлений с предлагаемым заработком от 25 до 50 тысяч рублей на рекрутинговых сайтах Москвы", - говорится в обращении партии к Пригожину.

"Общеизвестно, что артисты вашего уровня за один корпоратив получают столько, сколько рабочий завода или офисный служащий не получат и за год тяжелой работы, а то и за несколько лет", - сообщается в обращении.

Фото: РИА НовостиПартия "Коммунисты России" отправила продюсеру Иосифу Пригожину и певице Валерии "гуманитарную помощь" в виде нескольких пачек вермишели в связи с жалобами артистов на тяжелое материальное положение на фоне коронавируса, сообщает пресс-служба партии, передает РИА Новости.Ранее в СМИ Пригожин сообщил, что артисты, особенно молодые, оказались в "чудовищной ситуации" из-за пандемии коронавируса, так как сейчас они все лишены возможности зарабатывать.По словам партии, у нее, как и у миллионов граждан, до этого момента была абсолютная уверенность, что артисты более чем обеспеченные люди.Также пресс-служба отметила, что "Коммунисты России" направили несколько пачек вермишели и певице Валерии.