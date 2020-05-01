Торопившийся комбат ВСУ направил бронетехнику в Счастье через огороды – Народная милиция

Торопившийся на позиции командир одного из батальонов ВСУ, действующих в зоне проведений так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"), направил в Счастье тяжелую технику через огороды жителей и фермерские сельхозугодия. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Проверка боеспособности соединения (25-й бригады ВСУ) не обошлась без последствий для мирного населения. Так, командир второго батальона для сокращения времени прибытия подразделений в район боевого применения направил тяжелую технику напрямую через огороды жителей и фермерские сельхозугодия населенного пункта Счастье", - рассказал Осадчий.

"Райадминистрация оценила причиненный ущерб в 352 тысячи гривен (более 925,3 тыс. руб.)", - уточнил представитель Народной милиции ЛНР.

Ранее Осадчий сообщал, что житель поселка городского типа Мироновский ранил сержанта ВСУ при попытке разобрать постройки его фермерского хозяйства с целью подготовки ложных позиций для съемок постановочных обстрелов в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС").

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

30 мая — Луганск