МИД ответил на обвинения в изготовлении фальшивой валюты для Ливии

"Таким образом, фальшивыми являются не ливийские динары, а американские заявления", — отметили на Смоленской площади.

"В этом контексте поддерживаем выдвинутую спикером Палаты депутатов Ливии Агилой Салехом инициативу, направленную на прекращение братоубийственного конфликта и учреждение новых единых органов власти страны. Считаем, что ее положения могли бы лечь в основу общеливийского консенсуса под эгидой ООН", — заключили в МИД.

Фото: globallookpress.com / © Konstantin KokoshkinИнформация об изготовлении в России фальшивой валюты для Ливии не соответствует действительности, сообщили в МИД, передает РИА Новости.Ранее Госдеп похвалил Мальту за перехват партии ливийской валюты номинальной стоимостью в более миллиарда долларов. В Вашингтоне заявили, что банкноты якобы были поддельными и изготавливались на российской государственной типографии "Гознак".Как рассказали в ведомстве, контракт на печать динаров был подписан еще в 2015 году между "Гознаком" и главой ливийского Центробанка, утвержденного Палатой депутатов. Заказчик внес необходимую предоплату. В рамках исполнения сделки груз с банкнотами отправили в адрес ЦБ в городе Тобрук.Дипломаты подчеркнули, что направленные валюты были необходимы для стабилизации экономики Ливии.В МИД пояснили, что в условиях фактического двоевластия в стране существуют два Центробанка. Первое находится в Триполи, где функционирует международно признанное Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Второе ЦБ, глава которого назначен всенародно избранным ливийским парламентом, поэтому обладает необходимой международной легитимностью, размещается в Бенгази, говорится в сообщении ведомства.В ведомстве напомнили, что Россия выступает исключительно за безальтернативность политического урегулирования в рамках широкого межливийского диалога.Заявление "Гознака"В свою очередь, в типографии заявили, что задержанная в прошлом году партия с ливийскими банкнотами произошло в нарушение норм международного права.Там подтвердили, что контракт был подписан в 2015 году и одобрен советом директоров Центробанка страны. В "Гознаке" напомнили, что право ЦБ в Тобруке на заключение такого рода контрактов было в 2016 году закреплено решением Правительства национального единства (Триполи)."Несмотря на все разногласия сторон, это решение не отменено и действует по настоящее время. Соответствующий контракт с нашей компанией был подписан лицом, наделенным для этого всеми необходимыми полномочиями", — сказали представители компании.Типография и заказчик несколько месяцев пытались получить объяснение от Валлетты, однако мальтиийский таможенный орган отреагировал лишь в этом году заявлением, "содержание которого существенно искажает фактические обстоятельства взаимоотношений АО "Гознак" и Центрального Банка Ливии", указали в компании.По данным изготовителя, произведенные банкноты являются модифицированной серией предыдущих и имеют визуальные отличия по сравнению с ними.Как рассказали в "Госзнаке", образцы утверждены представителями ливийского Центробанка в установленном порядке, вследствие чего, отметили в компании, применение термина "фальшивый" является необоснованным и неправомерным.В типографии также заявили, что комиссия при Совбезе ООН не нашла нарушений санкций в поставке партии денег для Ливии.Источник