В«Российское продовольствие должно быть в ЕвропеВ»: в ЕС требуют снять запрет на экспорт

Лицемерие прессы Евросоюза, похоже, выходит на новый уровень. Если раньше Россию бездоказательно укоряли в «военной агрессии», то теперь ее винят в том, что она «нагло становится независимой агродержавой».Бельгийское издание EUObserver, к примеру, негодует из-за решения Кремля ограничить экспорт зерна и подсолнечного масла, которое в условиях пандемии может пригодиться самим россиянам. Выходит, Москва не должна сама решать, что ей делать с собственным урожаем и уж тем более выстраивать сельское хозяйство таким образом, чтобы оно было независимым от западных партнеров.Европейские СМИ недовольны тем, что крупнейший в мире экспортер пшеницы прекратил глобальный экспорт любого зерна. Теперь под угрозой оказались и поставки подсолнечного масла, которое намного полезнее пальмового.Это та самая акция, о которой предупреждала Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ), а Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и ВТО указывали, что поведение России может поставить под угрозу глобальные цепи по поставке продовольствия, - пишет EUObserver.Судя по словам бельгийского издания, Россия не только должна почему-то отвечать за продовольственную безопасность Европы, но еще и делать все, чтобы ЕС получал наилучшие товары.В дополнение ко всему этому российские власти публично предложили в прошлом году создать так называемый «зерновой ОПЕК». Это наглая попытка контролировать мировые продовольственные рынки, - негодует EUObserver.Выходит, договариваться с другими поставщиками сельскохозяйственной продукции, чтобы никто не становился монополистом, – это наглость.Обвинения в адрес Москвы поражают своей топорностью. К примеру, EUObserver уверяет читателей в том, что РФ использует поставки зерна или подсолнечного масла в политических целях.Кремль решил не распространять запрет на экспорт на двух самых близких геополитических союзников России – Саудовскую Аравию и Южный Судан, - сообщает бельгийское издание.С каких это пор Джуба и Эр-Рияд стали «близкими геополитическими союзниками» Москвы? Непонятно. Но больше всего поражает критика европейских СМИ в адрес Доктрины продовольственной безопасности России, которую президент Владимир Путин подписал два месяца назад.Глава РФ поступил весьма логично в условиях мирового кризиса, нестабильности и пандемии. Но бельгийские СМИ считают, что нужно сначала думать о ЕС, а потом обо всех остальных.Наглость доктрины состоит в том, что достижение всех этих целей является частью общей «стратегии выхода» России из глобалистской системы торговли продуктами питания. Пример – Москва увеличила долю производства растительного масла для своих граждан, чтобы удовлетворить их спрос с 80% до 90%, - пишет EUObserver.При этом в ЕС поставки такого продукта прекратились. Похоже, «наглость» Москвы заключается в том, что она думает сначала об интересах своих граждан, а уже потом о европейцах.Источник