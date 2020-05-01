Синоптики прогнозируют днем 31 мая в ЛНР до 23 градусов тепла и дождь

Температура воздуха в ЛНР 31 мая будет колебаться от 7 градусов выше нуля ночью до 23 градусов тепла днем, ожидаются дождь, гроза и усиление ветра. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 30 мая до 21.00 31 мая на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь с грозой, ночью и утром местами слабый туман; ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 7-12, днем 18-23 градуса тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 8-10 градусов выше нуля, днем – 21-23 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 10-12 градусов ночью и 18-20 градусов тепла днем.

Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.

По предварительному прогнозу, 1 июня будет облачно с прояснениями, днем местами пройдет кратковременный дождь с грозой, температура воздуха ночью составит 7-12, днем 20-25 градусов тепла. 2 июня - переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, температура воздуха ночью 7-12, днем 18-23 градуса выше нуля.

30 мая — Луганск