Ряд офицеров Секретной службы пострадали при протестах у Белого дома

"Некоторые демонстранты прибегли к насилию, нападая на офицеров и специальных агентов Секретной службы с кирпичами, камнями, бутылками, петардами и другими предметами. Ряд офицеров и спецагентов подразделения Секретной службы получили ранения в ходе насилия", - говорится в заявлении.

"Секретная служба уважает право собраний, мы просим людей собираться мирно ради общей безопасности", - подытожили в службе.

Фото: ReutersРяд офицеров Секретной службы США получили ранения при демонстрациях у Белого дома, сообщила в пресс-релизе Секретная служба, которая охраняет правительственные учреждения и руководство США, передает РИА Новости.Кроме того, было задержано шесть человек. Никто из протестующих не смог перебраться через ограждение Белого дома, уточнила Секретная служба.Президент США Дональд Трамп ранее похвалил действия службы и раскритиковал демонстрантов.Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Флойд умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.