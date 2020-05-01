В Ингушетии ликвидировали двух бандитов, готовивших теракты

"Засевшим в доме бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов", — говорится в сообщении.

Фото: © ЦОС ФСБ РоссииВ ходе операции в ингушском городе Сунже ликвидировали двух бандитов, готовивших теракты на территории республики. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, передает РИА Новости.Ранее сегодня правоохранители получили информацию о нахождении вооруженных преступников в одной из хозяйственных построек на окраине города.Прилегающую территорию оцепили.В НАК рассказали, что в ходе перестрелки потерь среди силовиков и пострадавших гражданских нет.На месте операции нашли оружие, боеприпасы к нему и самодельное взрывное устройство. Личность ликвидированных бандитов установлена.После нейтрализации вооруженных преступников в регионе отменили режим КТО.