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В Ингушетии ликвидировали двух бандитов, готовивших теракты

Sergey Сегодня, 21:3023Новости
В Ингушетии ликвидировали двух бандитов, готовивших теракты
Фото: © ЦОС ФСБ России
В ходе операции в ингушском городе Сунже ликвидировали двух бандитов, готовивших теракты на территории республики. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, передает РИА Новости.
Ранее сегодня правоохранители получили информацию о нахождении вооруженных преступников в одной из хозяйственных построек на окраине города.
Прилегающую территорию оцепили.
"Засевшим в доме бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов", — говорится в сообщении.

В НАК рассказали, что в ходе перестрелки потерь среди силовиков и пострадавших гражданских нет.
На месте операции нашли оружие, боеприпасы к нему и самодельное взрывное устройство. Личность ликвидированных бандитов установлена.
После нейтрализации вооруженных преступников в регионе отменили режим КТО.

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