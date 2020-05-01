Минздрав одобрил первый препарат против коронавируса в России

"Торговое наименование препарата — "Авифавир". Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование — "Фавипиравир", — говорится в перечне.

Фото: ReutersПервый в России препарат против COVID-19 получил одобрение Минздрава, следует из информации в государственном реестре лекарственных средств, передает РИА Новости.В марте Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) принял решение создать совместное предприятие с "ХимРар" для производства лекарственного препарата "Фавипиравир". Как выяснили ранее китайские ученые, это лекарство эффективно против коронавируса.В конце апреля начались клинические испытания, а накануне производители сообщили о финальной стадии исследований.Препарат будут выпускать под названием "Авифавир". По последним данным, он продемонстрировал наилучшие результаты по сравнению с другими лекарствами, тестируемыми в России и за рубежом.За время пандемии в стране зарегистрировали около 400 тысяч случаев заражения коронавирусом, порядка 4500 пациентов скончались, около 170 тысяч излечились.