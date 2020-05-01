Украинские силовики вторые сутки В«молчатВ» после наглых провокаций

«За 30 мая со стороны вооружённых формирований Украины обстрелов не зафиксировано», — сообщили в СЦКК.

Украинские силовики вторые сутки не открывают огонь по территории Луганской Народной Республики (ЛНР), заявили сегодня, 31 мая, в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Между тем, с противоположной стороны утверждают, что зафиксировали 8 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки. Как говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединённых сил Украины, ополченцы за сутки восемь раз нарушили режим прекращения огня.источник