Луганская госакадемия культуры и искусств представляет инструкцию дистанционной подачи документов в Приемную комиссию
Луганская государственная академия культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовского разработала пошаговую инструкцию дистанционной подачи документов на поступление в ВУЗ.
Об этом сообщили в пресс-центре ЛГАКИ.
«Приемная комиссия вуза в тестовом режиме уже апробирует процедуру приема документов от абитуриентов в дистанционном режиме. Чтобы сделать процесс максимально понятным и удобным для желающих поступить в академию Матусовского, разработана пошаговая инструкция. Ее задача — помочь ребятам, которые из-за нынешних особых санитарно-эпидемиологических условий не могут приехать в приемную комиссию лично, сдать документы из дома», — говорится в сообщении.
В ЛГАКИ отметили, что возможность подачи документы на поступление в вуз в электронном виде существовала и в прежние годы, но абитуриенты пользовалась ею в редких случаях, предпочитая очный вариант. Однако сейчас в связи с режимом повышенной готовности, действующим в Республике с целью предупреждения распространения COVID-19, «актуальность дистанционной подачи документов многократно возросла, и вуз готов работать в таком режиме».
Также подробные консультации можно получить по телефонам приемной комиссии: +38 (072) 163 76 41 (Viber, WhatsApp); +38 (066) 697 75 53; +38 (0642) 93 25 09. Культура - Сегодня, 12:58 34
Об этом сообщили в пресс-центре ЛГАКИ.
«Приемная комиссия вуза в тестовом режиме уже апробирует процедуру приема документов от абитуриентов в дистанционном режиме. Чтобы сделать процесс максимально понятным и удобным для желающих поступить в академию Матусовского, разработана пошаговая инструкция. Ее задача — помочь ребятам, которые из-за нынешних особых санитарно-эпидемиологических условий не могут приехать в приемную комиссию лично, сдать документы из дома», — говорится в сообщении.
В ЛГАКИ отметили, что возможность подачи документы на поступление в вуз в электронном виде существовала и в прежние годы, но абитуриенты пользовалась ею в редких случаях, предпочитая очный вариант. Однако сейчас в связи с режимом повышенной готовности, действующим в Республике с целью предупреждения распространения COVID-19, «актуальность дистанционной подачи документов многократно возросла, и вуз готов работать в таком режиме».
Также подробные консультации можно получить по телефонам приемной комиссии: +38 (072) 163 76 41 (Viber, WhatsApp); +38 (066) 697 75 53; +38 (0642) 93 25 09. Культура - Сегодня, 12:58 34
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