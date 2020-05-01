В Луганске с 1 июня во всех почтовых отделениях начнется благотворительная акция в пользу детей



Об этом сообщили на предприятии.

«С 1 июня по 30 декабря 2020 года во всех отделениях почтовой связи «Почта ЛНР» будет проходить благотворительная акция «Лучики добра!» в пользу детей социальных учреждений», — говорится в сообщении.

На предприятии уточнили, что ее главной целью является «содействие развитию благотворительности как важного ресурса в оказании помощи детям-сиротам, детям-инвалидам и детям, лишенным родительской опеки».

«В рамках акции каждый желающий может оформить подписку на детские периодические издания или сделать благотворительный платеж в адрес детских домов, школ-интернатов, самостоятельно выбрав социальное учреждение из списка, предложенного операторами почтовой связи», — рассказали в «Почте ЛНР».

Итоги благотворительного мероприятия будут поведены до 20 января 2021 года. В дальнейшем акцию планируется проводить ежегодно.

«Мы надеемся, что акция «Лучики добра!» получит широкую поддержку и к ней присоединяться сотни клиентов «Почты ЛНР», в том числе известные государственные и общественные деятели, предприниматели, руководители крупных предприятий, творческая интеллигенция, а также неравнодушные люди», — добавили на предприятии.

Культура - Сегодня, 12:47 56 «Почта ЛНР» с 1 июня начнет благотворительную акцию «Лучики добра!» по сбору помощи для интернатов и детских домов.Об этом сообщили на предприятии.«С 1 июня по 30 декабря 2020 года во всех отделениях почтовой связи «Почта ЛНР» будет проходить благотворительная акция «Лучики добра!» в пользу детей социальных учреждений», — говорится в сообщении.На предприятии уточнили, что ее главной целью является «содействие развитию благотворительности как важного ресурса в оказании помощи детям-сиротам, детям-инвалидам и детям, лишенным родительской опеки».«В рамках акции каждый желающий может оформить подписку на детские периодические издания или сделать благотворительный платеж в адрес детских домов, школ-интернатов, самостоятельно выбрав социальное учреждение из списка, предложенного операторами почтовой связи», — рассказали в «Почте ЛНР».Итоги благотворительного мероприятия будут поведены до 20 января 2021 года. В дальнейшем акцию планируется проводить ежегодно.«Мы надеемся, что акция «Лучики добра!» получит широкую поддержку и к ней присоединяться сотни клиентов «Почты ЛНР», в том числе известные государственные и общественные деятели, предприниматели, руководители крупных предприятий, творческая интеллигенция, а также неравнодушные люди», — добавили на предприятии.Культура - Сегодня, 12:47 56

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