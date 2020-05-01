НЕДЕЛЯ ГЛАЗАМИ ЭКСПЕРТА: Мыльная пластинка, заботливый геноцид и символический суд

Своим видением событий прошедшей недели, так или иначе связанных с Луганской Народной Республикой, с ЛИЦ делится военный эксперт, общественный деятель, подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.НА ЛИНИИ СОПРИКОСНОВЕНИЯМинувшая неделя для жителей Луганской Народной Республики прошла неспокойно, обстановка на линии соприкосновения оставалась стабильно напряженной. По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, боевики вооруженных формирований Украины осуществили один обстрел нашей территории, применив запрещенные Минскими соглашениями 120-мм минометы. Всего с 00:00 часов 21 июля 2019 года режим всеобъемлющего устойчивого и бессрочного прекращения огня со стороны ВФУ был нарушен 393 раза; 19 защитников Республики погибли, 13 получили ранения. Среди мирного населения три человека погибли, 16 получили ранения, повреждены 123 объекта гражданской инфраструктуры.МЫЛЬНАЯ ПЛАСТИНКАНа этой неделе были продемонстрированы очередные серии мыльной оперы под названием "Минский процесс". Вначале представители Украины не очень талантливо, но традиционно отработали на переговорах участников рабочих групп первую серию "Саботаж", а затем, уже на видеоконференции Контактной группы, показали вторую серию "Заезженная пластинка".Заседание Контактной группы в этот раз не заладилось и началось с трехчасовым опозданием якобы по техническим причинам. Украинские волынщики начали вяло тянуть потрескавшуюся от старости резину, извлекая из нафталина старые и выдумывая новые нелепые предлоги для того, чтобы не принимать никаких решений.Представители Киева отказались обсуждать новые участки разведения сил и средств, дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня, отказались предоставить гарантии безопасности для ведения работ с целью открытия новых КПВВ на линии соприкосновения, не смогли верифицировать ни одной кандидатуры в списках для обмена пленными. Дабы не приступать к обсуждению основополагающего для Минских соглашений проекта закона о статусе Донбасса, украинские делегаты внезапно забыли, как пользоваться электронной почтой, на которую им этот проект был направлен.Весь этот театр абсурда давал представление в то время, когда на линии соприкосновения ВФУ продолжали эскалацию конфликта. Очевидно, что представителям Украины мир не нужен. Заседание Контактной группы показало, что у Зеленского полностью перешли на риторику а-ля Порошенко. О чем вообще можно говорить, если Зеленский заявил, что Минский процесс нужен лишь для продления санкций в отношении России?! Вот и юлят на переговорах украинские представители, всячески затягивают процесс и пытаются изменить подписанный Киевом документ, дабы реализовать присланные из Вашингтона методички.Съемки очередных серий "Мыла по-киевски" запланированы на 9 и 10 июня.ЗАБОТЛИВЫЙ ГЕНОЦИДНеонацист, руководитель "политической партии" "Национальный корпус", бывший командир полка "Азов" и экс-депутат Верховной рады Украины Андрей Белецкий на одном из украинских ток-шоу призвал истребить жителей Донбасса. Без всякого стеснения он также назвал конкретные способы проведения геноцида.Радикал призвал власти Украины полностью блокировать территории Республик Донбасса: закрыть пункты пропуска, прервать все виды сообщений, прекратить водоснабжение и возвести стену. Белецкий надеется, что такие меры приведут к невыносимым условиям жизни в Республиках и вынудят нас сдаться. Что характерно, все эти меры он обосновал заботой о людях: "Так мы быстрее остановим это безумие, этот день сурка, так мы вернём тех людей и гораздо быстрее остановим страдания с обеих сторон фронта".Мы уже привыкли к подобным высказываниям этого морального урода, но самое страшное, что эту больную логику поддерживает уже около 3% населения "нэзалежной", которые входят в различные профашистские и националистические организации. А при активном спонсировании фондом Сороса и при поддержке укрогосударства процент праворадикальных сил, одним из идеологов которых является Белецкий, постепенно увеличивается.В центре Европы происходит откровенный и неприкрытый геноцид, нарушение официальной властью всех существующих конвенций, международного уголовного и гуманитарного права. Активно развиваются запрещенные организации, профашистская идеология возводится в ранг государственной, и все это происходит с молчаливого согласия международных правозащитных организаций и при попустительстве западных стран. Видимо, преступления против человечности очень избирательно трактуются в ООН и ОБСЕ.СИМВОЛИЧЕСКИЙ СУДВертлявая украинская фемида внезапно преподнесла весьма неприятный сюрприз бывшему главе Украинского института национальной памяти (УИНП), большому почитателю фашистских недобитков Владимиру Вятровичу. Окружной административный суд Киева постановил, что заявления Вятровича и его одиозного заведения являются противоправными.Напомню, что в мае 2017 года УИНП на запрос одного из украинских изданий ответил, что символика 14-й гренадерской дивизии войск СС "Галичина", формировавшейся из перешедших на сторону гитлеровцев украинцев, не является символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, распространение или публичное использование которых на Украине запрещено. Позже Вятрович добавил, что символика "Галичины" не является запрещенной в мире и используется в таких странах, как Великобритания, США и Канада. При этом он апеллировал к решению канадской специальной следственной комиссии, которая в 1985 году занималась изучением деятельности дивизии и пришла к выводу, что обвинения военнослужащих дивизии в военных преступлениях не доказаны.Удивительно, но киевский суд постановил "признать противоправными действия УИНП и его главы по предоставлению выводов о том, что символика дивизии СС "Галичина" не является символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима" и обязал "УИНП и его руководящих лиц воздержаться от действий по распространению выводов о том, что символика дивизии войск СС "Галичина" не является символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, распространение или публичное использование которой на Украине запрещено".Безусловно, неожиданное для нынешней Украины решение суда является верным, однако все мы прекрасно знаем, что после 2014 года в "нэзалежной" все начхали на решения судов и закон в целом, поэтому еще не раз на Украине будем созерцать "тематические вечеринки" и пышные похороны с запрещенной символикой.СЛЕПОГЛУХИЕ НАБЛЮДАТЕЛИТо, что за истекший месяц представители СММ ОБСЕ либо их БПЛА неоднократно подвергались обстрелам, указывалось в отчетах миссии. А вот чего не было в этих отчетах, так это конкретных данных о том, кто вел огонь по международным наблюдателям. В лучшем случае указывалось направление и расстояние до точки, откуда велся огонь. Но при желании, если наложить эти данные на карту, то очень легко определить, что стреляли со стороны позиций ВФУ.29 мая патруль Миссии из пяти сотрудников попал под обстрел на блокпосту Народной милиции ЛНР в районе села Молодежное. Боеприпас взорвался примерно в 100 м от наблюдателей, которые ощутили действие ударной волны. Однако в оперативном отчете была указана информация о том, что наблюдатели не смогли определить тип использованного вооружения или направление огня.По информации Народной милиции, огонь велся с позиций 30 омбр ВСУ из 82-мм миномета. Это подтверждает и сам отчет СММ, в котором отмечалось, что военнослужащие ЛНР успели укрыться до разрыва боеприпаса, то есть они однозначно слышали минометный выстрел. Следовательно, его слышали и наблюдатели, которые находились рядом. Если они слышали выстрел, то и направление определить не составит большого труда. Мина при полете издает характерный звук, поэтому перепутать боеприпас невозможно. Но даже без всего этого место разрыва мины говорит, что она выпущена со стороны Попасной, а кто там находится, международные наблюдатели прекрасно знают.Но разве могут представители "независимой" организации, которые придерживаются принципов толерантности и транспарентности, вот так взять и написать, что по ним вели огонь украинские вооруженные формирования? Ведь это серьезное обвинение, за которое виновные должны понести наказание, а это, видимо, ОБСЕ не нужно, вот и приходится им быть слепоглухонемыми.НЕЦЕНЗУРНЫЕ ТАРИФЫНа этой неделе в интернете появились гневные отзывы жителей Лисичанска, возмущенных очередным повышением тарифов на воду. Действующие тарифы (за водоснабжение - 15,46 гривен (40,7 руб.) за кубометр, за водоотведение - 9,80 гривен (25,8 руб.) за кубометр) и так сильно били по карману жителей подконтрольной Киеву части Луганщины. Теперь же планируется повысить тарифы на водоснабжение на 12,2 %, а на водоотведение - аж на 67%.В условиях, когда большая часть населения оккупированной части ЛНР потеряла работу и лишилась заработков, поднятие тарифов стало просто катастрофой. Цитаты жителей Лисичанска по этому поводу, к сожалению, привести невозможно, поскольку они насыщенны словами и оборотами, которые ярко иллюстрируют весь гнев обнищавшего населения и относятся к нецензурной лексике. Обобщив все высказывания, можно сделать вывод об уверенности жителей оккупированной Луганщины в том, что политика Зеленского и все его обещания оказались ложью, Гайдай - нехороший человек, а его администрация кишит лицами обоего пола с пониженной социальной ответственностью, которые не разбираются в той сфере, которой занимаются. А в геополитическом плане жители Лисичанска уверены, что Украина - плохое государство, попавшее под внешнее влияние западных стран, которые насильно занимаются с жителями "нэзалежной" самыми нетрадиционными видами любви.31 мая — Луганск