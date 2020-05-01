Абитуриентам из Луганска при сдаче ВНО не надо будет проходить обязательную обсервацию
Тем, кто приезжает в Украину для сдачи Внешнего независимого оценивания (ВНО) из-за границы или неподконтрольных территорий, не нужно проходить обязательную обсервацию.
Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, — передает «РБК-Украина».
"Что касается проведения ВНО. Лица, которые для сдачи внешнего независимого оценивания приезжают в Украину из-за границы или пересекают линию разграничения из временно оккупированных территорий, теперь не должны находится на обсервации или самоизоляции, если это именно для прохождения ВНО", — сообщил Степанов.
Как сообщалось ранее, основная сессия пройдет с 25 июня по 16 июля. Новости Украины - Сегодня, 13:18 79
Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, — передает «РБК-Украина».
"Что касается проведения ВНО. Лица, которые для сдачи внешнего независимого оценивания приезжают в Украину из-за границы или пересекают линию разграничения из временно оккупированных территорий, теперь не должны находится на обсервации или самоизоляции, если это именно для прохождения ВНО", — сообщил Степанов.
Как сообщалось ранее, основная сессия пройдет с 25 июня по 16 июля. Новости Украины - Сегодня, 13:18 79
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