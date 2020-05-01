КПВВ «Станица Луганская» откроется для перехода не ранее 22 июня, — луганский губернатор
Контрольный пункт въезда-выезда в Станице Луганской откроется не раньше 22 июня. Об этом заявил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, передают «Новости Донбасса«.
По его словам, сейчас на оккупированной территории очень большая вспышка эпидемии COVID-19, если открыть пункт пропуска, то число заболевших в регионе резко возрастет.
«Я понимаю, что сейчас есть много людей, которые хотят попасть на временно неподконтрольную Украине территорию, и оттуда сюда хотят приехать. Попасть домой, повидать родственников или же за выплатами», — отметил Гайдай.
Он напомнил, что сейчас на КПВВ впускают и выпускают исключительно по списку, который согласовывается с командующим Операцией объединенных сил.
«Там по 20-40 человек в этом списке и у всех очень уважительные причины для пересечения. Мы их проверяем на COVID-19, они находятся по приезду на самоизоляции. А если будет проходить много людей через КПВВ, то проследить за ними — не будет возможности», — рассказал глава ОГА.
По мнению главы области, пик заболеваемости за месяц упадет и с 22 июня можно будет безопасно открыть сообщение с неподконтрольной частью Луганской области.
Отмечается, что такой же прогноз о сроках открытия КПВВ сделали в Донецкой ОГА. Новости Региона - Сегодня, 14:14 193
По его словам, сейчас на оккупированной территории очень большая вспышка эпидемии COVID-19, если открыть пункт пропуска, то число заболевших в регионе резко возрастет.
«Я понимаю, что сейчас есть много людей, которые хотят попасть на временно неподконтрольную Украине территорию, и оттуда сюда хотят приехать. Попасть домой, повидать родственников или же за выплатами», — отметил Гайдай.
Он напомнил, что сейчас на КПВВ впускают и выпускают исключительно по списку, который согласовывается с командующим Операцией объединенных сил.
«Там по 20-40 человек в этом списке и у всех очень уважительные причины для пересечения. Мы их проверяем на COVID-19, они находятся по приезду на самоизоляции. А если будет проходить много людей через КПВВ, то проследить за ними — не будет возможности», — рассказал глава ОГА.
По мнению главы области, пик заболеваемости за месяц упадет и с 22 июня можно будет безопасно открыть сообщение с неподконтрольной частью Луганской области.
Отмечается, что такой же прогноз о сроках открытия КПВВ сделали в Донецкой ОГА. Новости Региона - Сегодня, 14:14 193
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