Потери ВСУ за неделю составили 39 человек убитыми и ранеными – Народная милиция

Потери киевских силовиков за минувшую неделю составили 39 человек убитыми и ранеными. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"За период с 25 по 31 мая количество потерь личного состава ВСУ составило 39 человек, в том числе 19 погибших и 20 раненых", - сказал он.

При этом, по данным Народной милиции, из материалов доклада командующего оперативно-тактической группировкой "Север" Петра Ромигайло командующему так называемой "операцией объединенных мил" ("ООС") Владимиру Кравченко следует, что ВСУ продолжают скрывать потери личного состава.

"Так, в своем донесении Ромигайло сообщает об отсутствии небоевых потерь за истекшую неделю, при этом указывая на наличие двух погибших и пяти раненных военнослужащих в результате ответных действий подразделений Народной милиции ЛНР по подавлению огневой активности ВСУ", - отметил Осадчий.

В реальности небоевые потери киевских силовиков за неделю составили семь погибшими и 17 ранеными.

Два военнослужащих были убиты, трое ранены в результате адекватных ответных действий подразделений Народной милиции ЛНР по подавлению огневой активности минометного расчета 93-й бригады, который открыл огонь по селу Пришиб.

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"О них командующий Ромигайло вообще не упомянул, считая этих военнослужащих проблемой военно-медицинского управления", - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

31 мая — Луганск