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Львовский телеведущий пожелал В«сдохнутьВ» жителям Донбасса и Крыма

Sergey Сегодня, 15:000Новости
Львовский телеведущий пожелал В«сдохнутьВ» жителям Донбасса и Крыма

Скандальный телеведущий из Львова Остап Дроздов заявил, что нужно ввести полную блокаду Крыма и Донбасса, и пожелал «сдохнуть» жителям этих территорий из-за поддержки президента Владимира Путина.
«Я сторонник тотальной, глухой, безальтернативной блокады и Крыма и Донбасса... Была бы моя воля, Крым сидел бы без воды, без света, без ничего. Закрыл бы все. Хотели Путина – пусть сдохнут. Мойтесь в лужах, жрите привозную воду с континента русского. Хотели к Путину – пожалуйста. Он мост вам провел – езжайте туда за водой питьевой», – приводит его слова «Страна».

Дроздов выразил мнение, что выплата пенсий жителям Донбасса «является преступлением».
«Я считаю, что любые торговые, коммунальные, на уровне энергоносителей, любые отношения с той территорией, приравниваются, в моем понимании, к финансированию терроризма», – заявил он.

Ранее Остап Дроздов в резких и оскорбительных тонах высказался о народе Украины, назвав его «паскудным и обрусевшим».

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