Ушибленный танком Буба

Заявление Вахтанга Кикабидзе, что если "он хочет петь песни по-русски, то едет на Украину", сказанное им в телеинтервью украинскому журналисту-русофобу Дмитрию Гордону, повергло в недоумение не только критиков бывшего советского певца и киноактера, но и его, уже немногочисленных, поклонников.Мой старинный приятель, полковник-силовик в отставке, Виталий Мен-ко, резюмировал это с юмором: "Всё ясно: Кикабидзе – наш агент. Кличка – Буба!"Сумятицу мыслей, отрицаний и симпатий, вскипающих в извилинах мозга Кикабидзе, понять сложно и аналитикам, и психологам, хотя истоки их ясны. Всё началось тогда, когда в начале августа 2008 года русские танки смяли грузинскую бронетехнику в Южной Осетии и рванули вглубь Грузии. И хотя, по заявлению одного из командиров, они могли свободно взять Тбилиси, танки остановились и дальше не пошли. Русские войска посчитали свою миссию выполненной: народы Южной Осетии, Абхазии были спасены, а уничтожать в отместку за агрессию грузинский народ во главе с пожирателем собственного галстука Михаилом Саакашвили Россия посчитала стыдным и ненужным.Но вид танка с российским флагом на грузинской территории так сильно врезался в голову патриота Кикабидзе, что начисто закрыл для него реальную панораму событий на все времена, вплоть до сегодняшнего дня, когда ушли уже российские танки, воцарился, пусть и хрупкий, мир, притихли совестные обиды, притупилась боль о погибших. Напомню, что среди убитых были солдаты Грузии и Южной Осетии, русские воины из миротворческих сил, мирные жители сел и городов Осетии. Грузинское мирное население практически не пострадало. Российские танки по городам и селам Грузии не стреляли.Об этом Вахтанг упорно молчит. Но заявляет в том же интервью, что, мол, нельзя танкам большой страны входить в маленькую страну. Соглашусь с мнением Кикабидзе, как говорится, "на все сто", но никак не хочет вспомнить актер и певец, что именно танки большой Грузии первыми ворвались в совсем крохотную Осетию и безжалостно давили и расстреливали мирных жителей Цхинвала и южноосетинских сёл и деревень.Это массовое убийство началось 7 августа, накануне открытия Олимпийских игр в Пекине, что придаёт агрессии особый, мерзопакостный, смысл. Он заключается в том, что понадеялись грузинские вояки и политики на всемирный олимпийский ажиотаж, и что не обратят внимание мировые державы на гибель крохотного народа под гусеницами грузинских танков.Чёрт его знает, может, так и случилось бы, уж точно странам НАТО и США было решительно наплевать на судьбу жителей Южной Осетии, которые, тем более, хотели быть с Россией, то есть усилить стан их недругов. Но Россия защитила, точнее – спасла осетин теми самыми танками, что так втемяшились в память Вахтанга Кикабидзе.Судьба грузино-советского актёра и певца сложилась путано и сложно. Пик карьеры Кикабидзе, конечно же, пришелся на выход в свет кинокартины "Мимино", в то время (1977 год), когда Грузия, словно по инерции от сталинских времён, продолжала благополучно процветать в содружестве социалистических стран СССР. Хороший артист взлетел на вершину народной любви и славы. Я не берусь уточнить, где его больше любили – в России, Грузии или Армении, – но берусь заметить, что ничего более яркого, чем образ советского летчика-вертолётчика, Вахтанг более не создал. Прошлое быстро рухнуло, а в наступившем будущем у Кикабидзе ничего не получилось.Есть категория людей, которые не умеют трезво и тепло вспоминать прошедшее, не умеют быть благодарными за добро и любовь. Таким всё более и более предстает перед нами Вахтанг Кикабидзе. Именно в ненависти к СССР совсем недавно признался тот же Буба, который теперь раз за разом сообщает о своём неприятии России.Простите, а на каком же языке, кроме русского, и пел так успешно для громадного СССР Буба? Да, попел он немного на родном языке в чудесном фильме "Не горюй", вот и всё. На мове он говорить не научился, да и прекрасно понимает, что переводить русский текст на украинский – полностью гробить песню. Помните, уважаемые читатели, как звучит на мове ария Ленского из оперы "Евгений Онегин" Петра Чайковского – "Паду ли я стрелой пронзенный"? Анекдотичный перевод гласит: "Паду ля я дрючком пропертый". Быть пропертым украинским дрючком Кикабидзе никак не хочет.Не хочет ветеран эстрады и кино понять тех соотечественников, что сумели трезво оценить прошлое и будущее своего народа, изгнать нелепого Саакашвили, снова потянулись к России. Вот и мельтешится на Украине поющий на русском языке грузин Кикабидзе, потерявший три родины – СССР, Россию и Грузию.Ушиб от вида русского танка продолжает действовать на мозг артиста уже двенадцать лет. Гадко и глупо наговорено им целые короба про Россию и СССР. На русском языке. А вернуться в Россию ой как хочется, ведь понимает Буба: появись он у нас, просто как певец, как память, но с добром – многое вернётся к нему от прежней народной любви, россияне как никто в мире умеют прощать.Для этого певцу надо чаще вспоминать свою же песню "Мои года – моё богатство" и понять, что года становятся истинным богатством при насыщении их мудростью. Тогда и ушиб пройдёт скорее, и Родина вернется в полном её обличье.Источник