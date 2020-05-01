ВСУ готовят провокации против ОБСЕ, чтобы усложнить мониторинг ситуации - Народная милиция

Командование штаба так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") ВСУ реализует ряд провокаций в отношении сотрудников специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ с целью снизить эффективность выявления вооружения и военной техники ВСУ, размещенных за пределами зон их постоянного хранения. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Командованием штаба ООС спланирован и уже реализуется ряд провокаций в отношении сотрудником СММ ОБСЕ с целью снижения их активность по выявлению нарушений размещения вооружения и военной техники ВСУ, а так же обстрелов, - рассказал он. - Так, после вчерашнего обстрела боевиками 30-й бригады ВСУ патруля СММ в районе села Молодежное командир 24-й бригады Валерий Гудзь, следуя полученным инструкциям, поручил командиру 3-го батальона организовать провокацию в отношении сотрудников ОБСЕ с использованием ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и последующим обвинением Народной милиции ЛНР в совершении нападения на сотрудников СММ".

Украинские силовики разработали план провокаций после того, как Народная милиция ЛНР с помощью комплекса "Тритон М-1" перехватила БПЛА 3-го батальона 24-1 бригады ВСУ с установленным флеш-носителем. Командир батальон ВСУ получил приказ переместить в район поселка городского типа Троицкое два БМП-2 и зенитно-ракетный комплекс "Оса", а также развернуть дополнительные посты наблюдения за воздушной обстановкой с целью не допустить выявление миссией ОБСЕ техники и оборудования позиций с помощью БПЛА.

"Наблюдателям (батальона) отданы указания не допустить пролета БПЛА СММ с разрешением уничтожения беспилотников ОБСЕ в случае невозможности их подавления" – рассказал официальный представитель Народной милиции.

Народная милиция ЛНР регулярно сообщает о подавлении беспилотников СММ ОБСЕ со стороны киевских силовиков при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Так, ранее на этой неделе киевские силовики использовали средства РЭБ для препятствования работе беспилотных летательных аппаратов СММ в районе Светлодарска и Золотого.

Официальный представитель Народной милиции отмечал, что ВСУ усилили деятельность по препятствованию работе БПЛА ОБСЕ в зоне "ООС".

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

31 мая — Луганск