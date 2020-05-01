Пока Москва молчит, морпехи ВСУ готовятся захватить Крым

Фото: Архип Верещагин/ТАССВооруженные силы Украины провели учения по захвату и «освобождению» объектов нефтегазовой инфраструктуры в морской зоне российского Крыма, которую Киев считает своей. Соответствующую информацию распространило военное ведомство «незалежной».Маневры прошли на побережье Азовского моря. В них, как передает ИА «ПолитНавигатор», приняли участия морская пехота ВСУ, авиация Сухопутных войск, воздушно-десантные подразделения, морская авиация и Госпогранслужба Украины.Сколько всего личного состава и техники было задействовано, не сообщается.Но отмечается, что в ходе учений отрабатывались «вопросы отражения морского десанта противника, освобождение и взятие под контроль важных объектов инфраструктуры в исключительной морской экономической зоне Украины».То есть, по факту, в акватории российского Крыма. Поскольку в Киеве до сих пор считают полуостров «своей территорией».Из пресс-релиза украинского Минобороны следует, что морские пехотинцы десантировались на необорудованное побережье с воздуха, пока их прикрывали сухопутные войска. Также военные отработали стрельбу по морским целям, методы противовоздушной обороны, приемы оказания первой медицинской помощи и эвакуацию личного состава и техники с поля боя.Между тем, по данным Минобороны РФ, на прошлой неделе боевые фрегаты российского Черноморского флота «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» провели учебные стрельбы по целям на морском побережье в районе полигона Опук в Крыму.Стрельбы прошли в соответствии с планом мероприятий боевой подготовки ЧФ на 2020 год. Но в украинских СМИ их назвали подготовкой к взятию под контроль Азовского моря, с целью блокирования судоходства в украинские порты Бердянск и Мариуполь.Так что, похоже, что ВСУ вывело свои подразделения на азовское побережье поупражняться в тактических навыках вовсе неслучайно. А в качестве условного такого «нашего ответа Чемберлену»…Но решатся ли они реально вторгнуться с оружием на российскую территорию, даже если считают ее своей?— Это не «ответ Чемберлену», а своего рода демонстрация флага, выражаясь военно-морским языком, — комментирует ситуацию. — Украина сейчас пытается полностью встроиться в программы, которые адаптируются в этой стране в формате НАТО. Пытается выполнять все директивные инструкции, поступающие из-за рубежа в плане военного давления на Россию.Это все демонстрация, что Украина не дремлет. Что она располагает силами и средствами для возврата территорий, которые от нее фактически откололись — речь идет о Крыме и Донбассе.Но они могут декларировать и проводить все что угодно. Разумеется, при нынешнем состоянии дел любые действия Киева, которые будут касаться территории РФ, вызовут четкий, недвусмысленный ответ — Украине просто будет нанесено военное поражение. В этом сомневаться не приходится.Другое дело, что в своем русофобском безумии, киевский режим может пойти на многое.— Думаю, они не остановятся перед тем, чтобы выкопать этот канал между Азовским и Черным морем, чтобы перебрасывать туда любые ржавеющие посудины, которые будут поставляться им по договорам со странами НАТО, прежде всего, США. Будут перебрасывать в Азовское море весь этот хлам, пытаясь, таким образом, нивелировать Россию, демонстрируя, что им доступны проходы к любым ключевым коммуникациям, включая, Крымский мост и т. д. Поэтому придется опять бить их по носу, как это было, когда они устроили провокацию в Керченском проливе.На мой взгляд, любые увещевания здесь бесполезны. Но, к сожалению, беззубость отечественного руководства на украинском направлении, она фактически провоцирует рост агрессии в отношении нашей страны. И не только нашей страны, но и в отношении населения Донбасса, которое не приняло государственный переворот в Киеве. И четко и недвусмысленно заявило о своем выходе из этого территориального недоразумения под названием «Украина».Люди голосовали за это в 2014 году. Но невнятная позиция Москвы привела к тому, что они фактически оказались между молотом и наковальней.Меры, которые предпринимает российское руководство для поддержки непризнанных республик Донбасса, категорически недостаточны для того, чтобы обеспечивать нормальный уровень жизни, и прекратить все поползновения Украины на агрессивные действия.Враг наглеет на передовой. А, видя, что Россия не реагирует должным образом, Украина постепенно разворачивает, образно говоря, плечи и на других направлениях. Отсюда как раз их мантры о возвращении не только Донбасса, но и Крыма…— Действовать надо жестко и решительно. Я бы провел ряд мероприятий военно-политического характера, которые навсегда бы поставили крест на всех реваншистских поползновениях Украины. Я признал бы республики Донбасса. И организовал плебисцит по поводу их присоединения к РФ.Чаяния людей нужно выполнять. Если мы будем играть по правилам Запада, по правилам наших «партнеров» в так называемую демократию, то ничего хорошего России и российскому народу такая политика в ближайшей и дальнейшей перспективе не принесет.Ситуация не меняется, в принципе, на протяжении шести лет.— Это все исключительно игра слов. Подразделения выдвинули на полигоны, провели боевые тренировки, позволили сделать селфи на фоне техники, и все продолжается, как было.Знаете, Украина навезла репортеров, чтобы снимать провокации и обвинять в этом республики. И поэтому подразделениям Народной милиции запрещают открывать даже ответный огоньНепротивление этому злу вызывает недовольство у людей в Донецке и Луганске. Недовольство растет, потому что каждый день потери. Каждый день убитые и раненые. Причем, не только военнослужащие, но и мирные жители.Поставить себя на место людей, которые оказались на линии огня, которые там седьмой год. Это — первое.Второе. Корпуса Народной милиции республик Донецка и Луганска, они не комплектуются по призыву. Там исключительно добровольцы.Так вот. Количество людей, которые желают в такой ситуации служить, уменьшается радикально. Люди разочарованы. И люди не хотят быть заложниками вопиющей безответственности, а, по факту, позорной игры. Они готовы отстаивать свою землю и территорию, но не готовы быть пушечным мясом.К сожалению, те, кто принимает решения наверху, они не понимают происходящего.Не знаю, какие доклады пишут, и какие мониторинги проводят по этому поводу, но то, что происходит, нормальным назвать нельзя.Я согласен абсолютно с рядом экспертов, которые говорят, что при продолжении такой позорной политики Украина может провести те геноцидные мероприятия, которые она анонсируют и не скрывают. И Россия фактически может выпустить ситуацию из-под контроля.Надеюсь, что этого не произойдет. Что будет все-таки дан достойный ответ, и эти попытки пресекут на корню. Но вообще ситуация крайне нехорошая. И те сообщения, которые мне поступают, в том числе, с передовой, оптимизма не добавляют.Светлана Гомзикова