Победа, важность которой не стоит недооценивать

Славный город Азов, каждый сантиметр которого пропитан тысячелетней историей, застыл в молчаливой напряженности, которую некоторые граждане, не погруженные в водоворот событий последних недель, восприняли как обычную провинциальную размеренность. Но данное спокойствие, в принципе свойственное большинству провинциальных городов, весьма обманчиво, так как на территории древнего муниципалитета на самом деле кипели нешуточные страсти. Одни люди, находящиеся в безусловном меньшинстве, всемерно пытались свергнуть местного главу администрации, в то время как другие, проявив невиданную доселе консолидацию, встали на его защиту и даже одержали хоть и промежуточную, но все же серьезную победу, вызволив своего градоначальника из застенков следственного изолятора.Именно так бы я начал свое художественное повествование о событиях, происходящих в моем родном городе, если бы мне пришла в голову мысль изложить объективную реальность моего городка в классической прозе. Но, увы, жизнь на прозу не похожа, и излагать хронологию происходящих в эти дни на территории Ростовской области событий в исключительно литературно стиле, рассказывая об извечной борьбе добра и зла, у меня не получится. Все намного банальнее, ибо реальность весьма тривиальна и порою бывает очень сложно четко определить стороны противостояния, потому что не всегда есть объективное понимание того, где друзья, а где враги.Информация о том, что глава администрации города Азова был задержан по подозрению в превышении служебных полномочий и помещен в СИЗО на два месяца, разлетелась по стране быстрее молнии. Еще бы, очередной земельный скандал, член «Единой России», ущерб муниципалитету и тому подобное. В сети началась настоящая вакханалия, ибо каждый азовский оппозиционер пытался не только прицепить себе на грудь медаль за арест «коррупционера», но и взахлеб рассказывал о том, что действовал исключительно в интересах простого народа, который, в большинстве своем уже устал терпеть творящийся в городе «беспредел».Однако, уже к середине следующего за арестом главы администрации дня, стало понятно, что кто-то попросту пытается выдать желаемое за действительное, при этом действует хоть и нарочито нагло, но весьма неумело. Нет, народ действительно поднялся, но только не на празднование «долгожданного» задержания «коррупционера-единоросса», а как раз наоборот, в его поддержку, требуя изменить меру пресечения, которую многие посчитали чрезмерной и необоснованной.В городе начались массовые акции, которые наверняка войдут в историю как массовые несанкционированные протесты в поддержку действующей власти – явление доселе невиданное и небывалое. Оппозиция, в большей мере проявившая себя как деструктивная сила, как-то разом притихла, и ограничилась написанием доносов об участии граждан в несанкционированных мероприятиях, удачно вспомнив о том, что в стране бушует коронавирус, и огульными обвинениями в адрес местных чиновников и членов партии «Единая Россия», которые, к слову, к протестным мероприятиям не имели никакого отношения.Жители Азова, нужно отдать им должное, не ограничились протестными мероприятиями и собрали в поддержку задержанного Владимира Ращупкина более 3700 подписей, сделав это в рекордно короткие сроки, которые были разосланы во все возможные инстанции.Оппозиция несла какой-то бред о давлении на следствие, явно не понимая суть данного термина, и отправила абсолютно идиотское письмо в Ленинский суд г. Ростова-на-Дону, обвинив всех азовчан в преступном сговоре с чиновниками местной администрации, и потребовав оставить меру пресечения в виде помещения в СИЗО без изменений. Почему я назвал данное письмо идиотским? Готов пояснить. Любой мало-мальски грамотный человек, а серди подписантов были люди, об умственных способностях которых я раньше был лучшего мнения, знает, что апелляции на решение районных судов рассматриваются в Областном суде. В общем, с таким же успехом они могли просить о неизменности меры пресечения у местного участкового. Более того, они даже умудрились перепутать апелляцию с кассацией, что само по себе весьма красноречиво говорит об их погруженности в правовое поле РФ. Жаль, что правовая безграмотность уже стала визитной карточкой некоторых «борцов с системой».Исход данного противостояния удивил всех. В ходе рассмотрения апелляционной жалобы судья Областного суда Ростовской области назвал решение своей коллеги из Ленинского суда «незаконным, необоснованным и несправедливым», изменив меру пресечения в отношении главы администрации г. Азова на «домашний арест». Заметьте, ранее эту меру пресечения, помещение в СИЗО, предложил представитель Следственного комитета и поддержала Областная прокуратура. Следовательно, «незаконное, необоснованное и несправедливое» решение о помещении Владимира Ращупкина, вина которого неочевидна и не доказана, является коллегиальным продуктом, что в свою очередь может характеризовать работу областных правоохранителей, доверие к которым у азовчан теперь окончательно подорвано.Без сомнения, в том, что произошло в последние дни, есть и заслуга адвокатов Владимира Ращупкина, которые выстроили правильную стратегию защиты. Но поверьте мне и моему опыту, в том, что глава администрации был выпущен из СИЗО, решающую роль сыграла именно активная позиция азовчан.Очень часто мы становимся свидетелями того, как активное меньшинство довлеет над откровенно пассивным большинством. Примеров тому масса, взять хотя бы современную Украину, где небольшая кучка политических аферистов время от времени свергает действующую власть. Свергает абсолютно свободно, в то время как большая часть населения продолжает жить своей повседневной жизнью, не углубляясь в хитросплетения внутренней политики. В Азове же произошло небывалое и доселе невиданное. Активное меньшинство в своих стремлениях запустить «майдан муниципального масштаба», столкнулось с еще более активным большинством, которое не только полно решимости отстоять своего градоначальника, но уже и вынашивает планы, как наказать зачинщиков смуты. Почему-то мне кажется, что у них все получится…Данный пример, пример Азова, который вновь прогремел на всю Россию, но уже в качестве города, жители которого отстояли своего градоначальника, весьма показателен. Подобная консолидация граждан, имеющих свою позицию и осознающих, что вся полнота власти в стране принадлежит именно им, должна стать не просто примером для подражания, она должна стать некой инструкцией, которой может и должен воспользоваться каждый, кто столкнулся с несправедливостью и беззаконием.А пока нам лишь остаётся надеяться, что федеральный центр изучит данную ситуацию и сделает правильные выводы, которые помогут урезонить излишне эмоциональных силовиков. Да, и еще, не лишним было бы обратить внимание на авторов данной «смуты», которых почему-то не любят тревожить местная прокуратура и полиция, отправляя все поступающие на них заявления, указывающие на возможные противоправные деяния в «архив», порою даже не удосуживаясь ответить на них заявителям.Алексей Зотье