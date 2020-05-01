Синоптики объявили штормовое предупреждение в ЛНР на вечер 31 мая из-за осадков

Метеорологи Республики объявили штормовое предупреждение на вечер 31 мая в связи с обильными осадками. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

"Вечером 31 мая в Луганске и местами по территории Республики осадки достигнут критериев сильных", - предупреждают синоптики.

Напомним, сильными считаются осадки, выпадающие в количестве 15-49 мм за 12 часов. Если количество осадков за 12 часов и менее составит 50 мм и более – это критерий очень сильных осадков, которые относятся к стихийным гидрометеорологическим явлениям.

31 мая — Луганск