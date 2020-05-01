В Сети набирает популярность видео с В«исполнениемВ» Маском песни В«Трава у домаВ»

В соцсетях набирает популярность дипфейк с основателем SpaceX Илоном Маском, который в образе участника группы «Земляне» поет песню «Трава у дома».Видео опубликовал пользователь YouTube Kolpekzad. Это так называемый дипфейк – методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте, которая используется для соединения существующих изображений и видео на исходные видеоролики.Благодаря этой технологии пользователь сделал весьма убедительное видео, на котором Маск в образе участника группы «Земляне» поет неофициальный гимн российской космонавтики.Видео опубликовано еще две недели назад, однако популярным стало в воскресенье – после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX к МКС.Отметим, что Илон Маск ранее признавался, что ему нравится русский язык, в Twitter он иногда прибегает к его использованию для общения с российскими подписчиками.