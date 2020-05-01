Конец весны, которая не стала переломной

Подходит к концу очередная весна. В Донбассе добавляли различные эпитеты к этому времени года, начиная с 2014-го. Была русская, потом кровавая, обещали победную, но в итоге в 2020 году заканчивается коронавирусная, но также пока без победы. Даже примирительной так и не случилось, хотя были надежды, что может что-то измениться в позиции Киева. Но нет.Год назад состоялась инаугурация президента Украины Владимира Зеленского. Красиво составленная речь ободряла украинцев и давала необоснованную надежду на то, что все изменится. Более того, была вера. Для неё не нужны логические и фактические обоснования, достаточно просто ждать, что ситуация изменится каким-то образом в лучшую сторону, ведь куда уж дальше становиться хуже.Но нужно понимать, что после эмоционального подъема происходит столкновение с реальностью, и тогда падать становится куда больнее. Обычно это называется предательством, но на Украине этот термин не будут использовать, ведь «партия мира» не может самостоятельно «перестать стрелять», а всегда виновен эфемерный внешний враг. Так государством проще управлять, а весомые причины оправданы необъявленной «российско-украинской» войной.Год назад в это время Донбасс столкнулся с первыми обстрелами при новом украинском главнокомандующем. Я проходил по улице Стратонавтов, рядом с уничтоженным в ходе боев Иверским храмом. Уже тогда надежда на хотя бы прекращение обстрелов угасла, она попросту была растоптана в зародыше. Никто до конца не был уверен, как именно будет действовать новый украинский президент, который радостно подпрыгивал и целовал граждан своей страны в лоб. В это время украинские военные себя не сдерживали. Пользовались моментом, что все внимание приковано к красивым словами с трибуны Верховной рады. А слова ведь действительно были хороши. Эффектный, но, по сути, незначительный ход с запретом использовать портрет президента в кабинетах чиновников впечатлил народ. А потом и разгон преступного предыдущего созыва украинского парламента. Ждали, что вот-вот зайдут люди Зеленского и станут принимать судьбоносные решения, люди, которые по заветам своего лидера «просто перестанут стрелять». Тогда украинцы получили зрелище. И такой пыли в глаза от команды Зе было предостаточно. Все правление Зеленского можно назвать красивой медиа пустышкой. Пока на фронте шли бои, спровоцированные украинскими солдатами, которые продолжили тактику «ползучего наступления» и провокационных обстрелов с применением беспилотников, в украинской столице глава государства проводил показательные увольнения и становился интернет мемом, но не человеком, приближающим примирение в Донбассе.Удивительно, но всего за один год тезис о «примирении» куда-то испарился. В конце весны 2019 года об этом активно говорили. Более того, многие действительно понадеялись на то, что это возможно. Даже в республиках были люди, которые могли бы сесть за стол переговоров с теми, кто еще вчера стреляли по их домам. Потому что понимают - война не может длиться вечно, а разговаривать, пусть и без лишних любезностей, можно и нужно. Не уверен, что многие бы согласились вернуться под украинскую юрисдикцию, но построить конструктивный диалог можно было попробовать. Но вместо этого — манипуляции, невнятная позиция и возобновление войны. Команда Зеленского действует как флюгер — куда радикальное меньшинство подует, туда они и будут двигаться. А еще не нужно забывать о более сильном западном ветре, который уж точно не позволит отказаться от пути, который был проложен еще за время правления Петра Порошенко.Все эти факторы говорят о том, что весна 2020 года не могла даже теоретически стать переломной. Она все же отличалась от предыдущих, но совершенно не шагами к примирению, а борьбой с коронавирусной инфекцией. Украина первой закрыла пункты пропуска на линии разграничения, что в очередной раз подтвердило отношение руководства страны к республикам Донбасса. Линия фронта в Киеве воспринимается, как государственная граница. Только в официальной украинской пропаганде об этом не будут говорить, но де-факто Украина уже не признает эти территории своими. Поэтому киевские политики всех рангов, титулов и должностей заявляют о намерениях блокировать ЛДНР, по примеру Крыма. То есть, речь идет о водной блокаде. Она еще не была организована только потому, что через Донецк вода поступает в Мариуполь. Иначе уже давно бы республики Донбасс остались без водоснабжения. В Киеве этого даже не скрывают, хотя, напомню, что у власти больше не «партия войны», а «миролюбивые либертарианцы». И вроде бы фактически всё давным-давно решено, но политическая позиция не позволяет назвать вещи своими именами.Сомневаюсь, что текущий год сможет внести какие-то существенные коррективы в военный конфликт в Донбассе. Зеленский не решится на радикальные меры, несмотря на то, что действует исключительно в интересах националистов и их политических руководителей. Поэтому за весь первый год правления экс-главы студии «Квартал 95» Донбасс к миру не приблизился вообще. И не приблизится. Сомневаюсь, что несостоявшаяся весенняя встреча лидеров «Нормандской четверки» смогла бы привнести какие-то существенные изменения в ситуацию в ЛДНР. Зимний саммит 2019 года уже показал, что никаких результатов подобные собрания политиков не приносят. По крайней мере, саммит не был оправдан той вывеской, под которой он проходил, а ей было, я напомню, именно мирное урегулирование войны в Донбассе, а не транзит газа через украинскую территорию.Дело в том, что политика не заканчивается на красивых роликах и эффектных речах. Особенно, когда речь идет об урегулировании вооруженного конфликта, когда необходимо идти на непопулярные решения. К слову, Зеленский на них способен, но только в случае наличия интересов западных спонсоров. Этим и обусловлено отсутствие реальных шагов по прекращению боевых действий в Донбассе. Киев «просто перестанет стрелять» в том случае, если война на российской границе Западу больше не будет нужна. В таком случае, даже мягкотелый Зеленский покажет свою решительность и проигнорирует выпады националистического меньшинства.А до тех пор, мы продолжим считать вёсны, давать им различные определения, заключать бессмысленные перемирия и их также нарекать всевозможными эпитетами. Но к миру эти шаги никак нас не приблизят.Денис Григорюк