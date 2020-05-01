Синоптики прогнозируют днем 1 июня в ЛНР до 25 градусов тепла и дождь

Температура воздуха в ЛНР 1 июня будет колебаться от 7 градусов выше нуля ночью до 25 градусов тепла днем, ожидаются дождь и гроза. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 31 мая до 21.00 1 июня на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ночью и утром местами туман, ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 7-12, днем 20-25 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 10-12 градусов выше нуля, днем – 22-24 градуса тепла.

Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 9-11 градусов ночью и 21-24 градуса тепла днем.

По предварительному прогнозу, 2 июня ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза; температура воздуха ночью 7-12, днем 20-25 градусов тепла. 3 июня - переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза; температура воздуха ночью 8-13, днем 19-24 градуса выше нуля.

31 мая — Луганск