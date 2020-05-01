Туман ожидается в ЛНР ночью и утром 1 июня

Сильный туман ожидается местами на территории Республики ночью и утром 1 июня. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"Ночью и утром 1 июня в Луганске и местами по территории Республики ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м", - предупреждают синоптики.

При видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.

31 мая — Луганск