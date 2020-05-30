ВСУ видели СММ ОБСЕ, когда обстреляли блокпост ЛНР 29 мая – Народная милиция (ФОТО)

Киевские силовики обстреляли блокпост Народной милиции ЛНР у Золотого, зная о нахождении в данном районе автомобилей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом сообщили военнослужащие Народной милиции ЛНР, ставшие очевидцами происшествия.Ранее официальный представитель оборонного ведомства Республики Яков Осадчий сообщал, что киевские силовики обстреляли блокпост Народной милиции ЛНР в районе Золотого в присутствии наблюдателей СММ."29 мая 2020 года мы находились на дежурстве на блокпосту на трассе "Первомайск - Попасная", к нам подъехал автомобиль ОБСЕ. Представитель ОБСЕ вышел из машины и попросил предоставить ему право проезда и открыть заграждение", - рассказал защитник ЛНР Евгений Поляков, ставший свидетелем инцидента."В этот момент с направления Золотое-2 прозвучал выстрел, и юго-западнее (от блокпоста) был прилет снаряда. После этого я отдал личному составу, находящемуся на позиции, команду "в укрытие", - уточнил военнослужащий.Он отметил, что представители мониторинговой миссии переждали обстрел в укрытии, после чего в спешном порядке покинули место происшествия.Поляков уверен, что киевские силовики "прекрасно знали о присутствии в районе обстрела патруля СММ"."Украинская сторона все знала, потому что миссия ОБСЕ ездит по этой дороге каждый день и все время в одно и тоже время, и они наверняка даже видели присутствие ОБСЕ, так как дорога эта просматривается с украинских позиций! - отметил другой очевидец обстрела, военнослужащий Народной милиции Денис Богданов. - Таким образом, вероятнее всего, это была целенаправленная провокация со стороны ВСУ".Он напомнил, что патрули СММ всегда "ездят на белых внедорожниках, имеют хорошо различимые опознавательные знаки и флаги, и их сложно перепутать с кем-либо еще".В оперативном отчете СММ ОБСЕ от 29 мая уточняется, что патруль в составе пяти сотрудников на двух автомобилях услышал взрыв в 13:37, а "находившийся снаружи член патруля ощутил ударную волну". Согласно отчету, наблюдатели не смогли определить тип использованного вооружения и направление огня, хотя место разрыва боеприпаса находилось в 100 м к юго-юго-западу от блокпоста.Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".31 мая — Луганск