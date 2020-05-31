419 случаев заболевания коронавирусной инфекцией подтвердили в Луганске
В ЛНР зарегистрировали 419 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на СМИ.
«Всего по состоянию на 9.00 1 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 - 419», — говорится в сообщении.
Кроме того, уточнили, что «согласно проведенным исследованиям, 31 мая выявлено восемь новых случаев заболевания COVID-19».
По состоянию на 1 июня заявлено о 306 выписаных людях, летальных случаев — шесть. Новости Региона - Сегодня, 12:29 150
Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на СМИ.
«Всего по состоянию на 9.00 1 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 - 419», — говорится в сообщении.
Кроме того, уточнили, что «согласно проведенным исследованиям, 31 мая выявлено восемь новых случаев заболевания COVID-19».
По состоянию на 1 июня заявлено о 306 выписаных людях, летальных случаев — шесть. Новости Региона - Сегодня, 12:29 150
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