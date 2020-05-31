Коммунальщики Луганска за неделю убрали более 10,6 тыс. кубометров мусора – мэрия

Специалисты городского коммунального предприятия (ГКП) "Луганский центр утилизации отходов" ("ЛЦУО") за минувшую неделю вывезли более 10,6 тыс. кубических метров мусора с территории столицы Республики. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Луганска со ссылкой на директора предприятия Владислава Чепеленко.

"За прошедшую неделю мы вывезли 6700 кубических метров мусора от многоквартирного жилья, от частного сектора – 3330 кубов. Кроме того, ликвидировано 590 кубометров микросвалок", – отметил он.

Чепеленко добавил, что сегодня в Луганске продолжают работу 23 единицы спецтехники предприятия.

"Работаем по Ленинскому и Артемовскому районам по крупногабариту", – уточнил директор "ЛЦУО".

01 июня — Луганск