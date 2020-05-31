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Коммунальщики Луганска за неделю убрали более 10,6 тыс. кубометров мусора – мэрия

Sergey Сегодня, 13:3020Новости
Коммунальщики Луганска за неделю убрали более 10,6 тыс. кубометров мусора – мэрия
Специалисты городского коммунального предприятия (ГКП) "Луганский центр утилизации отходов" ("ЛЦУО") за минувшую неделю вывезли более 10,6 тыс. кубических метров мусора с территории столицы Республики. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Луганска со ссылкой на директора предприятия Владислава Чепеленко.
"За прошедшую неделю мы вывезли 6700 кубических метров мусора от многоквартирного жилья, от частного сектора – 3330 кубов. Кроме того, ликвидировано 590 кубометров микросвалок", – отметил он.
Чепеленко добавил, что сегодня в Луганске продолжают работу 23 единицы спецтехники предприятия.
"Работаем по Ленинскому и Артемовскому районам по крупногабариту", – уточнил директор "ЛЦУО".
01 июня — Луганск

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