Глава ЛНР наградил многодетную семью из Антрацита медалью "Родительская слава" (ФОТО)

Глава ЛНР в Международный день защиты детей наградил медалью "Родительская слава" многодетную семью Ольги и Александра Ткаленко из Антрацита, воспитывающую пятерых дочерей. Об этом сообщили в администрации Антрацита и Антрацитовского района.Медаль "Родительская слава", а также денежный сертификат от имени главы Республики семье Ткаленко вручил глава горрайонной администрации Сергей Саенко."Сегодня у нас рождается новая традиция – публично вручать многодетным семьям, достойно воспитывающим своих детей, государственную награду, учрежденную главой ЛНР, ведь Республика намерена всячески поддерживать многодетные семьи, ее демографическая политика направлена на то, чтобы семьи с двумя и более детьми стали нормой", - сказал Саенко.В ходе встречи, на которой присутствовали три из пяти дочерей Ольги и Александра, глава горрайонной администрации подчеркнул, что "такие семьи являются достоянием Антрацитовщины"."Имя главы семьи Александра Ткаленко известно не только в пределах Антрацитовского района, но и по всей Луганщине. Он прославился как мастер народного творчества. Звание народного мастера самодеятельного декоративно-прикладного искусства Луганщины ему было присвоено в 2003 году. В 2009 году ему присвоено почетное звание "Заслуженный мастер народного творчества Украины". Александр Александрович стал еще более известным с февраля 2014 года как инициатор Русской весны в Антраците", - уточнили в администрации Антрацита и Антрацитовского района.Ткаленко поблагодарил представителей властей за вручение медали, которую каждый из членов семьи считает "большой радостью"."Неожиданно и приятно, что в Республике учредили такую награду. Хочу сразу передать медаль Ольге, ведь ее роль в воспитании дочерей гораздо больше, чем моя. Да, папа всегда рядом, обеспечивает семью, защищает в случае необходимости, но все тепло идет от мамы", - подчеркнул глава семьи."Семья – это, прежде всего труд, но он не в тягость, когда все друг друга понимают, поддерживают, помогают", - добавила Ольга.Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник на торжественном собрании в честь Дня защиты детей, состоявшемся 30 мая 2019 года, вручил медали "Родительская слава" 13 многодетным семьям Республики.Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня. Этот праздник учрежден в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин. ООН поддержала инициативу и объявила защиту прав жизни и здоровья одним из приоритетных направлений своей деятельности.01 июня — Луганск