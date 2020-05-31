Операция "FakeRus"

Самоуверенное наступление Запада на память о Великой Отечественной войне является глобальной спецоперацией, рассчитанной на весь XXI век. Цель – заставить русских людей в году эдак 2099-м краснеть и тушеваться при упоминании беспримерного ратного подвига своих предков. Но и это не главный замысел. Если мы позволим стереть историческую память о ключевой роли нашего народа в победе над нацизмом, дальше, уже по накатанной, сдадим историческую правду о Юрии Гагарине, как о первом на Земле человеке, полетевшим в космос. И, наконец, последнее, что отберут, сольют, так сказать, это кровь нашей уникальной цивилизации – русский язык. Сейчас такие перспективы кажутся фантастическими, но еще 10 лет назад кто бы мог предположить, что России на уровне МИДа придется доказывать, что Освенцим освобождали советские, а не американские солдаты, рассуждает обозреватель «Совершенно секретно».В январе 2020 года англоязычный сегмент Интернета принес две новости об освобождении немецко-фашистского лагеря смерти Освенцим. Первую выдало в Twitter посольство США в Дании. Дипломаты написали с хештегом #WeRemember («Мы помним»): «Сегодня – Международный день памяти жертв Холокоста. 75 лет назад американские солдаты освободили лагерь Аушвиц-Биркенау». На возмутительную ложь вынужден был реагировать МИД России. В итоге американцы извинились, но (внимание!) не удалили твит с фальшивкой. Добавим сюда малозаметный приемчик из области топонимики: западная историография упорно игнорирует название «Освенцим», известное каждому советскому и российскому гражданину. В статьях и речах фигурирует только Аушвиц-Биркенау (такое имя польскому Освенциму, т.е. «Освященному», дали гитлеровцы, когда оккупировали Польшу. – Прим. ред.) Из-за такой путаницы англоязычная молодежь со временем будет «знать», что если русские освобождали Освенцим, то американцы – Аушвиц. А потом Освенцим просто исчезнет из истории. Не верите? Тогда вот вам вторая новость, читая которую, хочется думать, что это фейк.«ДОКАЗАТЕЛЬСТВ НЕТ!»Но нет: администраторы «Википедии» начали всерьез обсуждать планы по удалению из всемирной виртуальной энциклопедии архивных снимков, на которых запечатлены моменты освобождения Красной Армией Освенцима. «Википедические» юристы заявили, что эти фото не являются общественным достоянием в Соединенных Штатах (а «Википедия» принадлежит американской НКО). Сославшись на закон о защите авторских прав, принятый Конгрессом США в 1994 году, администратор предложил удалить «эти файлы» и восстановить их только в 2041 (!) году. Дескать, тогда – через 95 лет после съемок – фотографии перейдут в общественное достояние США.Позволю небольшое отступление от темы. Уже сегодня примерно треть человечества (возможно, я слишком оптимистически смотрю на человечество) нагородила в своем сознании сомнительный забор из предубеждений, что считать доказательствами того или иного события или явления. А аргументами для таких людей, преимущественно, молодых, сегодня служит написанное или не написанное в Интернете. Символом такого амебного подхода служит небезызвестный рекламный телеролик со словами: «Не запостил – значит не было». Новое поколение на всей планете не читает книг, изданных полвека назад, да их и не переиздают уже. Достаточно «Википедии», ну может быть еще Facebook. Поэтому если сегодня из американских интернет-справочников исчезнут фотографии, как советские солдаты общаются с детьми, освобожденными из Освенцима, то к 2041 году среднестатистический европеец сможет запросто поднять на смех оппонента-обывателя: «Какие, к черту, русские, остановили Холокост? Доказательств нет!»Опять читатель возразит – ну и фантазия у автора. Но, послушайте, приведу лишь один пример. В ратуше польского городка Ольштынек есть электронный каталог военнопленных, погибших в нацистском лагере Шталаг I-B. В 1941–1944 годах на этой земле сгинуло свыше 50 тыс. красноармейцев, взятых в плен в начале Великой Отечественной войны. В Шталаге также погибли около тысячи польских воинов и до 500 французских и бельгийских солдат. Так вот, несколько лет назад Евросоюз выделил мэрии Ольштынека грант на поименное увековечивание военнопленных. Но только из Европы. Видел я этот каталог: вбиваешь, например, Францию и тебе высыпается список фамилий. Аж несколько сотен. То же с Польшей и Бельгией. Соотечественников из Советского Союза электронный источник выдает единицы, и то, за это надо сказать спасибо местным краеведам, которые по своей инициативе (что нашли в Интернете) добавили наших парней с бритыми навечно головами. В эту ратушу приезжают школьники из Франции, которые, читая списки, уж точно знают, что в этом лагере томилось больше их сограждан, чем русских. А кого больше, тот и сильней. Теперь понятно, почему они считают, что Вторую мировую войну выиграли союзники в лице США, Англии и Франции?ГАГАРИН И ВЫСОТАСистемная и бескомпромиссная атака коллективного Запада на память о Великой Отечественной войне имеет цель планетарного значения: вычеркнуть из мировой истории русскую цивилизацию. Вначале вычеркнуть наши подвиги и открытия всемирного масштаба, а затем – уже пустую породу – вывалить в терриконы исторического забвения. Зададимся простым вопросом: чем гордится русский человек, когда спор заходит о достижениях тех или иных наций? Безусловно, многим нациям есть, чем гордиться по праву, но только у русских есть в истории то, чего нет ни у кого на Земле: это Победа над фашизмом и это первый космонавт Земли.Поверьте, не отстоим правду о Великой Отечественной, следом потеряем Юрия Гагарина. Это будет делом техники. Помните, в начале 90-х годов прошлого века постсоветские газеты из номера в номер строчили «сенсации» типа «Был ли Гагарин первым космонавтом?» или же «А летал ли Гагарин в космос?» (заметим, что этот идиотский ход мыслей по абсурдности не уступает сегодняшним вопросам, выходящим из-под пера американских журналистов и дипломатов США – «Кто на самом деле освободил Освенцим?»). Но ежели вы сейчас зайдете в Интернет, то найдете массу сайтов, где до сих пор задаются такими же вопросами про Гагарина. Влиятельным американским ученым остается только завернуть содержимое помоечных инфоресурсов в красивую обертку и выдать это на английском языке.Вообще же, мы должны в ноги поклониться Сергею Королёву за то, что он «закинул» Гагарина на умопомрачительную для первого полета высоту – 327 км от Земли. Это реальный Космос. Напомним, вторым человеком, совершившим космический полет в мире, стал американец Алан Шепард. Но мало того, что он это сделал на двадцать с лишним дней позднее, чем Гагарин (12 апреля против 5 мая 1961 года), так еще Шепард поднялся на высоту почти вдвое ниже – 186,5 км. Таким образом, доказать, что наш Юра не бывал в космосе, на сегодня весьма затруднительно. Но не спешите с выводами. Не зря военно-воздушные силы Штатов, вопреки стандартам Международной федерации аэронавтики, занизили высоту космического полета. ВВС США классифицирует как space travel любой полет, высота которого превысила 80 км (федерация аэронавтики увеличивала этот путь до 100 км). Вот вам и лазейка для космического псевдопервопроходца из США. Представим, что через полвека, если не раньше, возьмут и найдут в архивах Пентагона «совершенно секретные документы» о том, что какой-нибудь американский пилот в 1960 году поднялся на высоту 81 километра от Земли. То есть побывал в космосе до всяких гагариных. А заокеанским архивариусам и возразить будет некому.ПОБЕДНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫКНо есть у нас еще более ценное, чем непревзойденная историческая память. Это русский язык. Именно люди, говорящие на русском языке, в любом уголке планеты напоминали и напоминают о Великой Победе, и как следствие, олицетворяют непобедимость духа. Российские немцы мне рассказывали историю, которая произошла в Германии, наводненной мигрантами с Ближнего Востока. В ночном клубе между молодыми арабами и немцами произошел конфликт, и последние уже морально готовились быть битыми, как в ситуацию вмешался немец, родом из Казахстана. На великом и могучем во всей своей матерной красе он прошелся по непрошенным гостям. «Арабы сразу поняли, кто перед ними, стали кричать: „Русен-Русен!“ и, представьте, ретировались. Все присутствовавшие на вечеринке кожей почувствовали победный дух, исходящий от „этого русского“. Это был какой-то коллективный катарсис», – признались собеседники.Вытравить победный русский язык из межнационального общения, а затем предать его забвению в самой России, – вот какие дьявольские задачи стоят перед Западом. Причем, первую часть он уже выполнил, развалив Восточный блок и сокрушив Советский Союз. По последним данным подведомственного Министерству образования РФ «Социоцентра», интерес к изучению русского языка в мире с 1990 по 2018 годы снизился практически вдвое. Речь идет о десятках миллионов человек! Если в начале 1990-х годов русский изучали 74,6 млн человек, то к 2018 году их количество упало до 38,2 млн. Без учета стран бывшего СССР число изучающих русский язык сократилось по планете с 20 млн до чуть более 1 млн человек. Сегодня мы стремительно теряем русский язык на Украине, на очереди – «братская» Белоруссия. Не менее «братский» Казахстан переходит с кириллицы на латиницу...«Мировой спад в изучении русского языка взаимосвязан с чрезмерным ростом англицизмов практически во всех языках. Насколько я знаю, феномен англицизмов отсутствует только в корейском языке и то лишь в Северной Корее, – прокомментировал «Совершенно секретно» аспирант Института восточно-европейской истории Венского университета Камилло Брейлинг, изучающий славистику. – В немецком языке англицизмов масса. Изучая русский язык в Австрии, я думал, что в России с этим получше, но когда приехал к вам, то был удивлен засильем англицизмов. Например, я увидел русский магазин с вывеской Freestyle. Не понимаю, почему нельзя назвать „Свободный стиль“? По-русски это так красиво звучит! Сейчас в Австрии принят закон, чтобы 20% песен на радиостанциях шли на немецком, а не на английском. Власти понимают, что тотальный английский к нам пришел, прежде всего, из музыки. А у вас крутят русские песни?»Что я мог ответить слависту из Вены, когда в Калининграде, где я живу, идет тотальное нашествие вывесок не только на английском, но и немецком языках. После писем возмущения от ветеранов и общественников в ситуацию вмешалась прокуратура, которая пока провела рейд лишь по одному проспекту, выписав предпринимателям представления. А таких улиц в городе не один десяток. А таких городов в России не одна сотня. И идет 9 мая бескрайний «Бессмертный полк» вдоль улиц с вывесками Bier, Eurospar, Big Boss...Тотальная англоизация человечества подается под соусом простоты этого языка. Отсюда, мол, естественная причина популярности, его международность (кстати, отдельная тема для разговора: навязывание поверхностных, примитивных знаний. Ведь иностранцы все больше общаются на английском, минуя какое-либо углубленное изучение языка Шекспира. Достаточно иметь в лексиконе три сотни слов с жутким акцентом, и ты уже свой в западном мире). Но наш язык еще полвека назад был не менее международным, а разница между русским и английским языками – принципиальная. Во второй половине XX века русский учили, чтобы обогащаться – и духовно, и материально – за счет Советского Союза. Вспомните, как после войны «красная империя» отстроила полякам Варшаву, немцам – Берлин. Вспомните, среднеазиатские республики, в которые вместе с русским языком (при сохранении и развитии родных языков!) пришла просто цивилизация...Да и какая это была империя, если ее провинции жили лучше, чем непосредственно Россия? Советский Союз был, пожалуй, единственной в мировой истории антиимперией, выкачивая все из себя для развития не только своих республик, но и дружественных или «перспективных» государств. А вы можете себе представить, чтобы в британском правительстве заседали руководители Индии, Кении или Уганды? И, более того, составляли этническое большинство в кабинетах министров этих колоний? Сегодня же английский учат, чтобы подчиняться новым англосакским колонистам.Одна из промежуточных задач нашего геополитического противника – заставить русского человека сторониться русского языка, стесняться что ли, лишний раз не говорить на нем. Лучше ввернуть английское словечко. Не «хорошо», а «ок», не «пожалуйста», а «плии-из». Наши дети это делают уже на подсознательном уровне. Такая тактика уже успешно применена, например, с фигурой Иосифа Сталина. Несмотря на то, что это историческая глыба, сломившая злейшего врага человечества – нацизм, немногие из россиян заговорят о Сталине за границей. А если и замолвят слово, то наверняка вспомнят о «репрессиях».А американцы боготворят своего Вашингтона, несмотря на то, что это был жуткий рабовладелец, самолично линчевавший негров (недаром среди чернокожих американцев очень много с фамилией Вашингтон).Когда в 1941 году Анна Ахматова писала стихотворение «Мужество», уверен, она прекрасно понимала последствия завоевания Родины германским агрессором:...И мы сохраним тебя, русская речь,Великое русское слово.Свободным и чистымтебя пронесем,И внукам дадим, и от плена спасемНавеки!Сегодня это звучит дико, но механизм забвения русского языка уже разработан. В той же Сети приходилось видеть «исследования» украинских икспертов, которые с умным видом утверждали, что русского языка... не существует. В подтверждение своей теории они брали слово «цыбуля» и рассуждали о том, что во всех славянских языках это растение называется именно так, и только в русском – «какой-то» лук.Если мы сдадимся, то русскому языку уготована судьба латыни. Когда-то латинский был первым общепринятым языком в Центральной и Западной Европе. Можно сказать, что это вообще был единственный язык, на котором умели писать европейцы. Приведу простой пример: нынешняя Литва гордится своим средневековым поэтом Кристионасом Донелайтисом, именуя его «литовским Пушкиным». Издаются книги с его стихами на литовском языке, но скромно умалчивается, что Донелайтис писал на латыни.«ЛЕГКИЙ НАЦИЗМ»Если русский язык исчезнет, как латынь, то на земле – ни больше ни меньше – возродится нацизм. Конечно, он не будет таким кровавым, как это содеял военный преступник Гитлер. Это будет «легкий нацизм» с примесью неоколониализма. Но Холокост русским будет обеспечен.«Почему нельзя забыть Холокост? Потому что Холокост может быть не только против евреев или армян, он может быть и против русских, – считает руководитель Антифашистского комитета Эстонии Андрей Заренков. – Начало Русского Холокоста – это нынешняя кампания русофобии, которая проводится в странах, где русские оказались после распада СССР заложниками. Чем закончится все это, мы не знаем... Я, конечно, надеюсь на то, что в России от слов, резолюций конференций и деклараций перейдут к делу. Ну нельзя так бездарно использовать огромный потенциал русского зарубежья. Это преступление перед будущими поколениями русских».В отличие от России, которая спасала евреев от Холокоста, нас никто спасать не станет.Андрей Выползо