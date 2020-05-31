Около трех тысяч абонентов остались без света в Луганской области



В частности, повреждены линии на территории обслуживания Счастьенского, Попаснянского, Старобельского РЭСов. По состоянию на утро без света находились 14 абонентов Сватовской РЭС, 44 — Кременской участок, 57 абонентов — Счастьенская РЭС, 380 — Станично-Луганская РЭС, Старобельская РЭС — 2412 абонентов.

Энергетики ведут аварийно-восстановительные работы в усиленном режиме, привлечена необходимая техника. Новости Региона - Сегодня, 12:22 176 По состоянию на 1 июня 2 тысячи 912 абонентов в Луганской области остались без света из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба Луганского энергетического объединения.В частности, повреждены линии на территории обслуживания Счастьенского, Попаснянского, Старобельского РЭСов. По состоянию на утро без света находились 14 абонентов Сватовской РЭС, 44 — Кременской участок, 57 абонентов — Счастьенская РЭС, 380 — Станично-Луганская РЭС, Старобельская РЭС — 2412 абонентов.Энергетики ведут аварийно-восстановительные работы в усиленном режиме, привлечена необходимая техника. Новости Региона - Сегодня, 12:22 176

Метки: {keywords}