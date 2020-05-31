Названы страны, с которыми возобновится авиасообщение в июне
Украина возобновляет 15 июня международное и внутреннее регулярное авиасообщение. Об этом в министр инфраструктуры Владислав Криклий сказал в эфире «Сніданок з 1+1».
«Возможно внутреннее (авиасообщение — Ред.) немного раньше. Сейчас тоже над этим работаем», — говорит Криклий.
По словам министра, наиболее популярны туристические направления -Турция, Греция, Кипр, Грузия. «Более точные данные в течение недели озвучим», — пообещал Криклий.
По его словам, пока точно не будет возобновляться авиасообщение с Италией и Испанией, исходя из эпидситуации, которая там есть. «Мы открытие делаем направлений на двух условиях. Первое, если страны открываются в отношении нас. Второе — эпидемиологическая ситуация», — подчеркнул министр.
Криклий также сообщил, что на данный момент прорабатывается решение, чтобы туристы в аэропорту проходили тест на коронавирус. «Это удобнее, чем 14-дневный карантин. Его можно сдать, три-четыре часа, и уже можно будет выходить в город», — говорит глава Мининфраструктуры.
Как сообщалось, в Украине в понедельник, 1 июня, стартовал очередной этап смягчения карантина. Открыли межобластное сообщение всеми видами транспорта. Кроме того, могут работать спортзалы, фитнес-центры и бассейны при условии соблюдения карантинных требований. Новости Украины - Сегодня, 12:12 298
«Возможно внутреннее (авиасообщение — Ред.) немного раньше. Сейчас тоже над этим работаем», — говорит Криклий.
По словам министра, наиболее популярны туристические направления -Турция, Греция, Кипр, Грузия. «Более точные данные в течение недели озвучим», — пообещал Криклий.
По его словам, пока точно не будет возобновляться авиасообщение с Италией и Испанией, исходя из эпидситуации, которая там есть. «Мы открытие делаем направлений на двух условиях. Первое, если страны открываются в отношении нас. Второе — эпидемиологическая ситуация», — подчеркнул министр.
Криклий также сообщил, что на данный момент прорабатывается решение, чтобы туристы в аэропорту проходили тест на коронавирус. «Это удобнее, чем 14-дневный карантин. Его можно сдать, три-четыре часа, и уже можно будет выходить в город», — говорит глава Мининфраструктуры.
Как сообщалось, в Украине в понедельник, 1 июня, стартовал очередной этап смягчения карантина. Открыли межобластное сообщение всеми видами транспорта. Кроме того, могут работать спортзалы, фитнес-центры и бассейны при условии соблюдения карантинных требований. Новости Украины - Сегодня, 12:12 298
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