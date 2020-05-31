Бойцы ВСУ избили замкомроты, поставлявшего некачественные продукты – Народная милиция

Военнослужащие ВСУ избили заместителя командира роты, поставлявшего бойцам некачественные продукты питания. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"В подразделениях 3-го батальона 24-й бригады на позициях первой роты в районе Воздвиженовки произошел голодный бунт военнослужащих, переросший в рукоприкладство в отношении заместителя командира роты лейтенанта Свиридова, доставившего бойцам некачественные продукты питания", - рассказал он.

Бойцы уличили офицера в поставке просроченных консервов, сухих пайков, испорченного хлеба и отказались нести службу на передовых позициях.

"На предложение подчиненных отведать с ними привезенной им пищи Свиридов ответил, что в связи с отсутствием на складе качественных продуктов другой альтернативы не будет и попытался спешно уехать с позиций, однако был остановлен и избит недовольными военнослужащими", - сказал Осадчий.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

01 июня — Луганск