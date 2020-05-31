Киев из-за вспышек COVID-19 в ВСУ приостановил отпуска военнослужащим – Народная милиция

Штаб так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") из-за вспышек COVID-19 в ВСУ приостановил предоставление отпусков военнослужащим. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он рассказал, что командир 25-й бригады ВСУ Валерий Гудзь был вынужден доложить в штаб "ООС" об очередной вспышке коронавирусной инфекции личного состава бригадной артиллерийской группы, из состава которой на прошлой неделе скончались двое военнослужащих, находящихся на лечении в 59-м военно-медицинском госпитале Северодонецка.

"Среди артиллеристов отмечено ухудшение самочувствия сразу у 20 военнослужащих, которые были переведены на карантин в полевой обсервационный лагерь в районе населенного пункта Войтово, куда также с повышенной температурой были доставлены десять военнослужащих третьего батальона из района населенного пункта Геевка", - сообщил Осадчий.

"В свою очередь штаб "ООС" с целью недопущения распространения инфекции и повторения фактов массового дезертирства военнослужащих, имевшего место в середине мая при аналогичных обстоятельствах, отдал указания командирам 25-й, 93-й и 30-й бригад на приостановление отпусков военнослужащим и переводе подразделений на казарменное положение при одновременном усилении контроля за личным составом, что неминуемо приведет к новой случаям заражения коронавирусом", - добавил официальный представитель оборонного ведомства Республики.

Ранее он сообщал, что более 700 военнослужащих оперативно-тактической группировки (ОТГ) ВСУ "Север" находятся на обсервации в медучреждениях в зоне проведения так называемой "ООС" с пневмонией и коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 5,9 млн, из них более 367 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР были подтверждены 419 случаев заражения коронавирусом.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

01 июня — Луганск