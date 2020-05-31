ВСУ готовят провокации против СММ ОБСЕ и мирных жителей зоны "ООС" – Народная милиция

Офицеры десантно-штурмовых войск (ДШВ) ВСУ готовят провокации в отношении наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и жителей зоны проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") с последующим обвинением Народной милиции ЛНР. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики Яков Осадчий.

Он отметил, что "относительное снижение интенсивности огневых провокаций в отношении ЛНР" связано с ротацией и убытием из зоны карательной операции офицеров штаба оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север", которых сменили представители командования ДШВ.

Осадчий подчеркнул, что офицеры ДШВ спланировали проведение ряда провокаций в отношении жителей зоны "ООС" и сотрудников ОБСЕ с последующим обвинением Народной милиции.

"Для этого в адрес командования сил поддержки ВСУ 25 мая поступил запрос от штаба ДШВ на изъятие со складов и транспортировку в зону "ООС" противопехотных мин советского образца ПФМ-1 ("Лепесток") в количестве 300 единиц и ПОМ-2 в количестве 200 единиц, которые провокаторы планируют использовать совместно с пропагандистами 72-го центра информационно-психологических операций (ИПсО) для обвинения Народной милиции в причинении вреда местному населению при подрывах на минах", - рассказал официальный представитель Народной милиции.

Он призвал жителей подконтрольной ВСУ территории Луганщины быть бдительными и осторожными, а обо всех случаях противоправных действий киевских силовиков и нарушениях норм международного гуманитарного права сообщать представителям миссий ОБСЕ и ООН, а также на горячую линию Генеральной прокуратуры ЛНР.

Ранее Осадчий сообщал, что около 20 мирных жителей Донбасса за пять месяцев 2020 года подорвались на минах, установленных вооруженными силами Украины.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

01 июня — Луганск