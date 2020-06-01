В Кремле оценили заявления о В«причастностиВ» России к беспорядкам в США

«Какие-либо инсинуации, как та, о которой вы упомянули, конечно же, являются абсолютно неправильными, ошибочными, и насколько мы понимаем, подобные инсинуации никак не могут отражать официальную точку зрению Вашингтона», – сказал Песков, комментируя заявление Райс, передает РИА «Новости».

«Мы, безусловно, очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит в США, но то, что там происходит, является внутренним делом этой страны, мы никогда не вмешивались в американские дела и не собираемся вмешиваться сейчас», – сказал Песков.

«Я не поверила, пока не увидела интервью. … Дорогая Сьюзан Райс, некоторое время назад ваши коллеги по партии совершили фатальную ошибку, когда решили обвинять абсолютно во всем, что им не нравилось, – Россию. Хиллари Клинтон и команда Обамы убедили себя и пытались убедить мир в том, что внутренние проблемы США созданы внешней силой – Россией. Вы повторяете эту ошибку сегодня, прибегая вместе с журналистом CNN к грязным методам информационной манипуляции: фейковые заявления и ноль фактов в их поддержку. Ваше интервью CNN – это и есть пропаганда», – написала Захарова в Facebook.

«Вы снова пытаетесь применить «российскую карту». Вы заигрались, пожалуйста, вернитесь в реальность. Выйдите к своим гражданам, посмотрите им в глаза и попробуйте сказать им, что ими управляют русские через YouTube и Facebook. А я буду сидеть сложа руки и смотреть на «американскую исключительность» в действии», – добавила Захарова.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал заявления о «причастности» России к беспорядкам в США неправильной и ошибочной инсинуацией, не отражающей официальную точку зрения Вашингтона.Он также заявил, что в Кремле внимательно наблюдают за беспорядками в США и считают происходящее их внутренним делом.Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова также ответила на обвинения в причастности России к протестам в США.Она напомнила, что соцсети, которые, по мнению Райс, «используются российскими агентами для подстрекания протестующих в американских городах, зарегистрированы в США, принадлежат гражданам США и регулируются американскими законами».Ранее в понедельник бывший советник по национальной безопасности экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в «причастности к беспорядкам» в США. При этом она заявила, что делает такие умозаключения, основываясь на «собственном опыте», поскольку в последнее время она не знакома с информацией разведки.