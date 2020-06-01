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Межобластные перевозки возобновились в Северодонецке

robot Сегодня, 17:3030Новости
Межобластные перевозки возобновились в Северодонецке

С 1 июня Северодонецкий автовокзал снова обслуживает межобластные пассажирские перевозки.
Как сообщили в диспетчерской автовокзала, отныне из Северодонецка можно уехать практически во все регионы, где официально разрешено ослабление карантина, но по сравнению с докарантинным периодом уменьшилось количество рейсов, обращают внимание, что оно будет увеличиваться постепенно, по мере увеличения пассажиропотока. Отмечается, что цена на билеты осталась прежней.
График и количество автобусов на маршрутах можно уточнять непосредственно на автовокзале. Новости Региона - Сегодня, 16:53 88

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