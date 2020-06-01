Профсоюзы поздравили с Днем защиты детей воспитанников Белореченской школы-интерната (ФОТО)

Представители Федерации профсоюзов (ФП) ЛНР в Международный день защиты детей вручили подарки и сладости воспитанникам Белореченской школы-интерната. Об этом сообщили в общественной организации."По многолетней традиции в Международный день защиты детей председатель Молодежного совета ФП ЛНР, председатель профорганизации студентов Луганского государственного медицинского университета имени Святителя Луки, депутат Народного Совета ЛНР Александр Ермоленко, а также представители профсоюза работников торговли, общественного питания и быта посетили Белореченскую школу-интернат", – говорится в сообщении."Гости привезли детям подарки, которых те очень ждали: футбольные мячи, теннисные ракетки, наборы для игры в бадминтон, паяльники для работы на занятиях радиолюбителей, наборы для творчества и, конечно же, любимые детьми сладости – печенье и конфеты", – рассказали в ФП ЛНР.В общественной организации добавили, что профсоюз работников торговли, общественного питания и быта ЛНР обеспечил транспорт для доставки, а также передал школьникам канцелярские принадлежности."Мы давно дружим с этим учебным заведением, стараемся посещать детей не только в праздничные дни, но и при любой возможности. Когда мы посещали детей в прошлый раз, получили заказы, что привезти им в следующий визит. И сегодня мы постарались выполнить все пожелания ребят", – отметил Ермоленко."В День защиты детей я желаю каждому ребенку иметь крепкую семью. Пусть все дети будут здоровыми и счастливыми!" – сказал он.Председатель профсоюза работников торговли, общественного питания и быта ЛНР Анатолий Соболев пообещал детям проводить такие встречи как можно чаще."Приезжать к вам, радовать и помогать вам нам всегда приятно, не стесняйтесь обращаться за помощью. Все, что в наших силах, будем стараться исполнить", – отметил он.Воспитанники школы-интерната поблагодарили гостей за подарки и пригласили их поучаствовать в праздничной эстафете.Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня. Этот праздник учрежден в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин. ООН поддержала инициативу и объявила защиту прав жизни и здоровья одним из приоритетных направлений своей деятельности.01 июня — Луганск