Глава ЛНР наградил медалью "Родительская слава" многодетную семью из Алчевска (ФОТО)

Глава ЛНР Леонид Пасечник в Международный день защиты детей наградил медалью "Родительская слава" многодетную семью из Алчевска. Об этом сообщили в управлении информационной политики администрации города."В рамках празднования Международного дня защиты детей алчевская многодетная семья Елены Владимировны и Дмитрия Викторовича Божко, воспитывающая девять детей, была награждена медалью "Родительская слава", учрежденной главой ЛНР Леонидом Ивановичем Пасечником", - говорится в сообщении.Медаль, а также денежный сертификат от главы Республики многодетной семье вручила глава администрации Алчевска Наталья Пяткова."Город также подготовил интересные сюрпризы для ребят семьи Божко – представление ростовых кукол, игрушки, настольные игры, наборы для рукоделия в подарок в честь праздника", - отметили в мэрии."Алчевск всегда славился своими традициями, и одна из них – сохранение семейных ценностей. Стоит только вспомнить замечательную семью основателей нашего города Алексея Кирилловича и Христины Даниловны Алчевских и их шестерых прекрасных талантливых детей, которые прославили эту фамилию в сферах литературы, музыки, просветительства", - напомнила Пяткова."Наши горожане продолжают эти славные традиции. Сегодня мы выполнили почетную миссию наградить многодетную семью Божко. Это – признание материнского подвига Елены Владимировны Божко, которая дала жизнь девяти детям и готовится стать матерью в десятый раз", - сказала мэр.В администрации рассказали, что дети семьи Божко успешно учатся, старший сын готовится стать защитником Республики."Быть мамой – это мое призвание, мое жизненное кредо. Наш дом наполнен детскими голосами и смехом, и мы с мужем не представляем себе другой судьбы, как жить в большой и дружной семье, - подчеркнула мать семейства Елена Божко. – Мой муж – металлург, очень старается обеспечить нашу семью, трудится честно и ответственно. Ведь за его спиной – все мы".В мэрии напомнили, что в 2016 году многодетная семья получила от города трехкомнатную квартиру.Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник на торжественном собрании в честь Дня защиты детей, состоявшемся 30 мая 2019 года, вручил медали "Родительская слава" 13 многодетным семьям Республики.Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня. Этот праздник учрежден в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин. ООН поддержала инициативу и объявила защиту прав жизни и здоровья одним из приоритетных направлений своей деятельности.01 июня — Луганск