Путин назначил общероссийское голосование по поправкам к Конституции на 1 июля

"Я очень рассчитываю на то, что граждане России примут в определении параметров Основного закона, в голосовании по поправкам в Конституцию самое активное участие", - сказал он.

"И второе - на фоне меняющейся ситуации и улучшающейся ситуации с коронавирусной инфекцией, в борьбе с эпидемией нам все-таки есть возможность - впереди целый месяц еще - предпринять дополнительные шаги для улучшения ситуации", - сказал Путин в понедельник на совещании с рабочей группой по поправкам в Конституцию.

"Не только в процессе голосования, а в жизни вообще - на рабочих местах, в транспорте и так далее. Поэтому нам эти 30 суток нужны", - сказал он.

Фото: Алексей Никольский/ТАССПрезидент РФ Владимир Путин объявил 1 июля днем проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции, передает Интерфакс".Он попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову и председателя ЦИК РФ Эллу Памфилову уделить особое внимание вопросам обеспечения безопасности. Президент также обратился к руководителям регионов с просьбой содействовать в организации голосования, исходя из необходимости заботы о здоровье и жизни людей.Путин обратился к россиянам, призвав их принять активное участие в голосовании. Он подчеркнул, что речь идет о Конституции, которая является основой жизни страны сегодня и будет определять основные правовые гарантии, юридические гарантии в области социальных отношений, трудовых отношений, будет определять принципы взаимодействия с международными партнерами.Путин считает, что 1 июля - это безупречная дата для голосования по поправкам в Конституцию как с юридической точки зрения, так и исходя из санитарных соображений.Он заметил, что если дата проведения голосования будет объявлена сегодня, то у граждан будет 30 суток на то, чтобы вернуться ко всем поправкам и определить свое отношение к сделанным предложениям.Он подчеркнул, что будет возможность за это время выстроить в практическом плане всю работу, связанную с особенностями сегодняшнего дня.Ранее в понедельник председатель Центризбиркома Элла Памфилова предложила провести общероссийское голосование 1 июля, но начать процедуру за шесть дней до этой даты, чтобы избежать скопления людей на избирательных участках.