Луганские спасатели вызволили из мусоропровода котенка – МЧС

Луганские спасатели вызволили котенка, упавшего в мусоропровод. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

"30 мая в 12:43 в службу 101 Луганска позвонил житель пятиэтажного дома на улице Линева. Уже долгое время в подъезде слышалось жалобное мяуканье, но откуда оно доносилось, мужчина понять не мог", - рассказали в ведомстве.

К месту происшествия прибыл дежурный караул пожарно-спасательной части № 3. Спасатели стали искать животное по звуку. На третьем этаже заглянули в мусоропровод и обнаружили, что там, на уровне второго этажа, находится котенок, неизвестно как туда попавший.

"При помощи шанцевого инструмента спасатели проделали отверстие в мусоропроводе и извлекли малыша в подъезд. Животное не пострадало. И хоть котенок оказался ничейным, сердобольные жильцы дома принесли ему еду и воду", - рассказали в МЧС.

Ранее сотрудники МЧС ЛНР не раз приходили на выручку братьям меньшим.

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01 июня — Луганск