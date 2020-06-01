Более 500 воспитанников детдомов и интернатов ЛНР получили подарки от ГП "Луганскгаз" (ФОТО)

Более 500 воспитанников детских домов и интернатов Республики в Международный день защиты детей получили подарки от государственного предприятия (ГП) "Луганскгаз". Об этом сообщили в пресс-службе предприятия."1 июня по инициативе генерального директора ГП "Луганскгаз" Татьяны Богородько была организована передача подарков для воспитанников детских домов и интернатов. В Международный день защиты детей подарки от предприятия получили более 500 воспитанников учреждений интернатного типа по всей территории Республики", – говорится в сообщении."Работники ведомства во главе с начальниками управлений и участков газового хозяйства передали представителям администраций социальных учреждений сладости и фрукты", – отметили в пресс-службе.Богородько напомнила, что постоянное посещение воспитанников детских домов и интернатов является одной из традиций предприятия."Каждый визит в детские дома имеет особое значение как для нас, так и для ребят. Со своей стороны, мы стараемся подарить детям немного счастья и заботы, о которой они могут только мечтать. В этом году в связи со сложной эпидемической ситуацией нам не удалось подготовить для ребят праздничную программу. Но я уверена, что подарки, переданные им, оставят в их сердцах приятные воспоминания и подарят яркие эмоции", – рассказала она."От всей души желаю, чтобы каждый ребенок на Земле был согрет вниманием, любовью и заботой. Пусть искренние улыбки никогда не сходят с детских лиц и радуют окружающих!" – добавила Богородько.Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня. Этот праздник учрежден в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин. ООН поддержала инициативу и объявила защиту прав жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.01 июня — Луганск